В ОК "Південь" припустили, коли буде наступна масована ракетна атака

10 лютого росіяни завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні. Для того, щоб здійснити наступну, їм потрібен час на відновлення.

Коли у Чорному морі вщухли шторми, ворог зосередив там корабельне угрупування з 12 одиниць. Серед них – два підводні ракетоносії, тож напоготові близько 8 калібрів. Це може свідчити про контроль ситуації та спроби продемонструвати свою силу. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Найімовірніше, це точкові удари. Як зауважує Гуменюк, з підводних човнів окупанти, як правило, б'ють по об'єктах критичної інфраструктури.

Точково, не масовано. Але вони можуть долучити й дрони, які продовжують застосовуватися,

– акцентує речниця ОК "Південь".

Наразі є розрахунок, додає Гуменюк, що росіяни готують надводні ракетоносії до потужної масованої ракетної атаки. Вона може відбутися ближче до 24 лютого.

Масована ракетна атака по Україні 10 лютого: коротко