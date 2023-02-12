В ОК "Південь" припустили, коли буде наступна масована ракетна атака

12 лютого 2023, 10:29
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10 лютого росіяни завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні. Для того, щоб здійснити наступну, їм потрібен час на відновлення.

Коли у Чорному морі вщухли шторми, ворог зосередив там корабельне угрупування з 12 одиниць. Серед них – два підводні ракетоносії, тож напоготові близько 8 калібрів. Це може свідчити про контроль ситуації та спроби продемонструвати свою силу. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Найімовірніше, це точкові удари. Як зауважує Гуменюк, з підводних човнів окупанти, як правило, б'ють по об'єктах критичної інфраструктури.

Точково, не масовано. Але вони можуть долучити й дрони, які продовжують застосовуватися,
– акцентує речниця ОК "Південь".

Наразі є розрахунок, додає Гуменюк, що росіяни готують надводні ракетоносії до потужної масованої ракетної атаки. Вона може відбутися ближче до 24 лютого.

Масована ракетна атака по Україні 10 лютого: коротко

  • 10 лютого Росія декількома хвилями масовано обстріляла Україну. Перші вибухи пролунали близько 10 ранку. Всеукраїнська повітряна тривога тривала понад три години, орієнтовно з 8:30 до 12:00.
  • Ворог не заспокоївся навіть ввечері, зокрема, з кораблів у Чорному морі та з російських стратегічних бомбардувальників загарбники запустили повітряні цілі.
  • Що відбувалося у містах – читайте у матеріалі.
Автор: Катерина Сердюк