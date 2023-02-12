В ОК "Юг" допустили, когда будет следующая массированная ракетная атака

10 февраля россияне нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине. Для того, чтобы осуществить следующую, им нужно время на восстановление.

Когда в Черном море утихли штормы, враг сосредоточил там корабельную группировку из 12 единиц. Среди них – два подводных ракетоносителя, поэтому в готовности около 8 калибров. Это может свидетельствовать о контроле ситуации и попытках продемонстрировать свою силу. Об этом 24 Канала сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Скорее всего, это точечные удары. Как отмечает Гуменюк, из подлодок оккупанты, как правило, бьют по объектам критической инфраструктуры.

Точечно, не массировано. Но они могут приобщить и дроны, которые продолжают применяться,

– акцентирует пресс-секретарь ОК "Юг".

Пока есть расчет, добавляет Гуменюк, что россияне готовят надводные ракетоносители к мощной массированной ракетной атаке. Она может состояться поближе к 24 февраля.

Массированная ракетная атака по Украине 10 февраля: коротко