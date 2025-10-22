Укр Рус
22 жовтня, 10:53
Росія масовано обстріляла Україну: які наслідки нічного терору

Дарія Черниш

У ніч проти 22 жовтня Росія вкотре здійснила масовану повітряну атаку по Україні. Під ударом опинилися щонайменше десять областей.

Все, що відомо про пошкодження інфраструктури, загиблих та постраждалих на цю мить – збирає 24 Канал.

Які наслідки російської атаки 22 жовтня?

 

10:53, 22 жовтня

09:22, 22 жовтня

Суми. За даними ДСНС, ворог вдарив по одному з об'єктів інфраструктури.

Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Всі осередки горіння вдалося ліквідувати,
– додали рятувальники.

Минулось без постраждалих. Також введені аварійні відключення світла для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів.

09:11, 22 жовтня

Київщина. У Броварському районі внаслідок атаки постраждала жінка 1941 року народження – її госпіталізували до місцевої лікарні.

Крім того, Росія вбила 4 людей. З-під завалів будинків у селі Погреби дістали тіла жінки 1987 року народження, шестимісячного немовляти та 12-річної дівчини. В тому ж районі ще загинув чоловік.

09:08, 22 жовтня

Черкащина. За даними ОВА, сили ППО знешкодили 3 російські ракети та 15 БпЛА. Обійшлось без потерпілих. Пошкоджень серед цивільної інфраструктури наразі не зафіксовано. 

Проте є наслідки для критичної інфраструктури. Обстеження триває. В Черкаській області ввели аварійні відключення світла.

09:04, 22 жовтня

Кіровоградщина. Внаслідок атаки знеструмлено 27 населених пунктів. Усі відповідні служби розпочинають ліквідацію наслідків ворожих ударів.

08:34, 22 жовтня

Донеччина. Краматорськ обстріляли з використанням БпЛА "Молнія-2". Російський удар прийшовся по адміністративній будівлі ринку. 

Інформація щодо постраждалих не надходила. Остаточні наслідки встановлюються.

08:06, 22 жовтня

Київ. У столиці двоє людей загинули, ще 21 – постраждала. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі сталася зайнялась житлова десятиповерхівка. 

  • У Дарницькому районі уламки впали на гуртожиток.
  • У Дніпровському – пошкоджено медзаклад,
  • У Печерському – сталося загоряння у триповерховому житловому будинку.
08:00, 22 жовтня

Вночі росіяни масовано атакували Україну. Удари прийшлись по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках. Вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та на Одещині. 

07:22, 22 жовтня

Росія атакувала енергооб'єкти

У Міненерго заявили, що впродовж ночі 22 жовтня Росія била по енергетичній інфраструктурі України. У відомстві пообіцяли надати усі подробиці атаки згодом. Щойно безпекові умови дозволять, то енергетики почнуть ліквідувати наслідки.