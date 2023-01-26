Масована ракетна атака: військовий експерт назвав напрямки, де помітно посилення ППО

Російські загарбники 26 січня завдали чергового масованого удару по Україні. Фахівці української ППО збили більшість ракет, які запустив ворог.

Таких результатів вдається досягти завдяки тому, що українська протиповітряна оборона систематично підсилюється. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров.

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За його словами, західні партнери продовжують надавати Україні новітні комплекси ППО.

"За наслідками й нічних, і попередніх обстрілів є точна інформація, що командування військ протиповітряної оборони продовжує посилювати новітньою технікою усі наші напрямки", – сказав Комаров.

ППО на Півночі України підсилили комплексами IRIS-T та NASAMS

Він зауважив, що з очевидних причин кількість систем, які отримала Україна від західних союзників, не озвучується. Однак за результатами збиття ракет можна зробити висновок про успішну роботу західних установок.

Наприклад, за останній час було посилено протиповітряну оборону комплексами IRIS-T та NASAMS на Північному напрямку. Йдеться про Житомирську та Чернігівську області,

– розповів військовий експерт.

Він додав, що дані ЗСУ про кількість збитих ракет показують високу ефективність нових комплексів проти такого різноманіття цілей, які, зокрема, ворог запустив по Україні під час атаки 26 січня.

Андрій Крамаров пояснив, як підсилилася українська ППО: дивіться відео

Росія не може виявити дислокацію систем ППО

Росія дуже хотіла б дізнатися, з яких саме місць працює українська ППО. Особливо ворог мріє дізнатися, де саме Україна розмістила західні системи протиповітряної оборони. Однак, як зазначив Крамаров, це неможливо.

Андрій Крамаров Військовий експерт, фахівець з ППО Ті системи ППО, які нам надаються, – на мобільному шасі. Тут ситуація, як з HIMARS. Російські пропагандисти розповідають, що вони у нас вже ледь не 3 армії США ліквідували. А насправді жодної втрати таких комплексів немає і не було , хоча вони працюють на різних напрямках.

Військовий експерт наголосив, що всі комплекси ППО мають високий рівень захисту.

Навіщо росіяни піднімають у Білорусі літак А-50

Як пояснив Крамаров, аби розвідати певну ціль, зазвичай застосовуються засоби радіолокаційного стеження або радіоелектронної розвідки.

Для того, аби вистежити ціль, потрібно ще здолати перешкоди, які вона встановлює. А після того – виявити, що це точно та ціль, яка треба,

– зазначив фахівець з ППО.

Він додав, що 26 січня у Білорусі підіймали у повітря А-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління.

"Це повітряне судно виявляє і наземні цілі, а також може відстежувати й російські ракети та коригувати їхній курс при наведенні на ціль. Так росіяни намагаються це зробити (виявити дислокацію українських систем ППО – 24 Канал). Проте їм це не вдається", – наголосив Крамаров.

Масована ракетна атака по Україні 26 січня: коротко