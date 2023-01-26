Массированная ракетная атака: военный эксперт назвал направления, где заметно усиление ПВО

Российские захватчики 26 января нанесли очередной массированный удар по Украине. Специалисты украинской ПВО сбили большинство ракет, запущенных врагом.

Таких результатов удается достичь благодаря тому, что украинская противовоздушная оборона систематически усиливается. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист по ПВО Андрей Крамаров.

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По его словам, западные партнеры продолжают предоставлять Украине новые комплексы ПВО.

"По результатам и ночных, и предыдущих обстрелов есть точная информация, что командование войск противовоздушной обороны продолжает усиливать новейшей техникой все наши направления", – сказал Крамаров.

ПВО на Севере Украины усилили комплексами IRIS-T и NASAMS

Он отметил, что по очевидным причинам количество систем, полученных Украиной от западных союзников, не озвучивается. Однако по результатам работы ПВО можно сделать вывод об успешной работе западных установок.

К примеру, за последнее время была усилена противовоздушная оборона комплексами IRIS-T и NASAMS на Северном направлении. Речь идет о Житомирской и Черниговской областях,

– рассказал военный эксперт.

Он добавил, что данные ВСУ о количестве сбитых ракет показывают высокую эффективность новых комплексов против такого разнообразия целей, которые, в частности, враг запустил по Украине во время атаки 26 января.

Андрей Крамаров объяснил, как усилилась украинская ПВО: смотрите видео

Россия не может выявить дислокацию систем ПВО

Россия очень хотела бы узнать, с каких мест работает украинская ПВО. Особенно враг мечтает узнать, где именно Украина разместила западные системы противовоздушной обороны. Однако, как отметил Крамаров, это невозможно.

Андрей Крамаров Военный эксперт, специалист по ПВО Те системы ПВО, которые нам предоставляются – на мобильном шасси. Здесь ситуация, как с HIMARS. Российские пропагандисты рассказывают, что они у нас уже почти 3 армии США ликвидировали. А на самом деле, никакой потери таких комплексов нет и не было , хотя они работают на разных направлениях.

Военный эксперт подчеркнул, что все комплексы ПВО имеют высокий уровень защиты.

Зачем россияне поднимают в Беларуси самолет А-50

Как пояснил Крамаров, чтобы разведать определенную цель, обычно применяются радиолокационные средства слежения или радиоэлектронной разведки.

Более того, для того, чтобы выследить цель, нужно еще преодолеть препятствия, которые она устанавливает. А после – выявить, что это точно та цель, которая нужна,

– отметил специалист по ПВО.

Он добавил, что 26 января в Беларуси поднимали в воздух А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

"Это воздушное судно обнаруживает и наземные цели, а также может отслеживать российские ракеты и корректировать их курс при наведении на цель. Так россияне пытаются это сделать (обнаружить дислокацию украинских систем ПВО – 24 Канал). Однако им это не удается", – подчеркнул Крамаров.

Массированная ракетная атака по Украине 26 января: коротко