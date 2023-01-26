Миллиарды долларов на то, чтобы украинцы посидели день без света

Раз в 2 недели деб*ли выбрасывают на ветер несколько сотен миллионов долларов просто, чтобы нарушить графики подачи электричества и убить случайных невинных людей.

Читайте также Без этого не сработает: немаловажный нюанс Leopard для работы на полную мощность

О тотальном блэкауте и погружении Украины в каменный век перестали писать даже самые махровые пропагандисты. Они ведь понимают, что этого точно не будет.

Единственное, чего удалось добиться таким обстрелом российским военным преступниками – это увеличение поставок оружия Украине. И тем ни менее, они продолжают.

Таких тупых скотов еще мир не видел.

Интересно Как пожар на турецком судне в Херсоне может включить возможности Анкары

Атака по Украине 26 января: главное

  • Утром 26 января российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что враги запустили 55 ракет. К счастью, нашим воинам удалось сбить большинство из них – 47 единиц.
  • К сожалению, врагу удалось попасть в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской, Киевской и Винницкой областях. Поэтому пришлось ввести экстренные отключения света.
  • Также известно, что в результате обстрела Киева погиб 55-летний мужчина, есть пострадавшие.