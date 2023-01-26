Массированная ракетная атака России 26 января нанесла вред работе энергосистемы. В частности, повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины.
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После атаки России повреждена энергетическая инфраструктура Украины
Именно поэтому в Киеве применяли экстренные отключения. В КМВА информировали, что Киев входит в большую энергетическую систему страны, поэтому столица не могла вернуться к стабилизационным отключениям.
По состоянию на 15:10 Киев и область возвращаются к графикам.
Усилиями энергетиков удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений,
– говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме все еще сложна.
Россия атаковала Украину: что известно о последствиях
- Утром 26 января российские военные во второй раз в 2023 году нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили 55 ракет, из которых наши воины сбили 47. Целью россиян уже в 13 раз стала энергетическая инфраструктура Украины.
- Прилеты зафиксировали в Киеве и области, Винницкой и Одесской областях. В Киевской области оккупанты попали в объекты гражданской инфраструктуры, жилые и частные дома. Также поврежден энергетический объект. В Одесской области россияне попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры.
- Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, 26 января враг обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины. После массированной атаки в некоторых регионах были введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Одесской и Винницкой областях.
- По данным ДТЭК, экстренные отключения в Одесской области могут продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.