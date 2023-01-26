Массированная ракетная атака России 26 января нанесла вред работе энергосистемы. В частности, повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины.

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После атаки России повреждена энергетическая инфраструктура Украины

Именно поэтому в Киеве применяли экстренные отключения. В КМВА информировали, что Киев входит в большую энергетическую систему страны, поэтому столица не могла вернуться к стабилизационным отключениям.

По состоянию на 15:10 Киев и область возвращаются к графикам.

Усилиями энергетиков удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений,

– говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме все еще сложна.

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