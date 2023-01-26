Масована ракетна атака Росії 26 січня завдала шкоди роботі енергосистеми. Зокрема, пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України.

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Після атаки Росії пошкоджено енергетичну інфраструктуру України

Саме через це в Києві застосовували екстрені відключення. У КМВА інформували, що Київ входить до великої енергетичної системи країни, тому столиця не могла повернутися до стабілізаційних відключень.

Станом на 15:10 Київ та область повертаються до графіків.

Зусиллями енергетиків вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень,

– йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що ситуація в енергосистемі все ще складна.

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