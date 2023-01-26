Масована ракетна атака Росії 26 січня завдала шкоди роботі енергосистеми. Зокрема, пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України.
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Після атаки Росії пошкоджено енергетичну інфраструктуру України
Саме через це в Києві застосовували екстрені відключення. У КМВА інформували, що Київ входить до великої енергетичної системи країни, тому столиця не могла повернутися до стабілізаційних відключень.
Станом на 15:10 Київ та область повертаються до графіків.
Зусиллями енергетиків вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень,
– йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зазначили, що ситуація в енергосистемі все ще складна.
Росія атакувала Україну: що відомо про наслідки
- Зранку 26 січня російські військові вдруге у 2023 році завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили 55 ракет, з яких наші воїни збили 47. Ціллю росіян вже 13 раз стала енергетична інфраструктура України.
- Прильоти зафіксували у Києві та області, у Вінницькій та Одеській областях. У Київській області окупанти влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, житлові й приватні будинки. Також пошкоджено енергетичний об'єкт. В Одеській області росіяни влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, 26 січня ворог обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України. Після масованої атаки в деяких регіонах запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Одеській та Вінницькій областях.
- За даними ДТЕК, екстрені відключення в Одеській області можуть тривати кілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти.