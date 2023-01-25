Електрики в Україні не вистачає через те, що Росія дронами та ракетами пошкодила українські електростанції та високовольтну мережу. Яка ситуація зі світлом в регіонах, з'ясовував 24 Канал.

Зауважте Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Світло на Вінниччині

Обленерго опублікувало графік погодинних відключень на 25 січня:

1 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Графіки на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 25 січня:

Що зі світлом на Івано-Франківщині

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 01:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

З 04:00 до 06:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 00:00 до 01:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням

З 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 14:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 03:00 до 04:00, 08:00 до 09:00, з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 05:00 до 06:00, 10:00 до 11:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

З 03:00 до 06:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 07:00, 10:00 до 14:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 02:00 до 03:00, з 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, з 12:00 до 16:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 01:00 до 02:00, 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00 та з 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 04:00 до 05:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та 16:00 до 20:00.

На Одещині діятимуть графіки стабілізаційних відключень

25 січня на Одещині до 07:00 ранку застосовуватимуть екстрені відключення, протягом дня діятимуть стабілізаційні відключення.

Перевірити поточні відключення можна за посиланням.

Як вимикатимуть світло у Києві та Дніпрі

Графіки відключень на 25 січня:

На Черкащині діють червоні графіки

На Черкащині продовжують діяти червоні графіки відключень електроенергії. Також орієнтовно з 00:00 до 6:00 відключень світла по області не планується.

1 черга – за посиланням.

Години відключення:

00:00-04:00

06:00-10:00

12:00-16:00

18:00-22:00

2 черга – за посиланням.

Години відключення:

00:00-02:00

04:00-08:00

10:00-14:00

16:00-20:00

22:00-24:00

3 черга – за посиланням.

Години відключення:

02:00-06:00

08:00-12:00

14:00-18:00

20:00-24:00

На Волині повернули графіки

Наразі у регіоні діють графіки погодинного відключення електроенергії. Їх можна подивитись за посиланням.

Чи буде світло на Хмельниччині

З’явився графік відключень світла на Хмельниччині 25 січня. Попередньо, вимикатимуть по 3 черги одночасно.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

Яка ситуація зі світлом на Сумщині

25 січня у Сумах та області з 00:00 до 08:00 світло вимикатимуть у режимі +4/-2, а з 08:00 до 24:00 – у режимі -4/+2.

Графік передбачає вимкнення електроенергії у такі години:

1 черга – 00:00-02:00; 06:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00-24:00.

2 черга – 02:00-04:00; 08:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.

3 черга – 04:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.

Електроенергія на Запоріжжі

Ліміти, доведені Укренерго для Запорізької області на 25 січня, аналогічні тим, що були 24 січня. Тож не виключено введення додатково аварійних та/або екстрених стабілізаційних відключень.



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"