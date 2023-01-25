Електрики в Україні не вистачає через те, що Росія дронами та ракетами пошкодила українські електростанції та високовольтну мережу. Яка ситуація зі світлом в регіонах, з'ясовував 24 Канал.
Зауважте Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Світло на Вінниччині
Обленерго опублікувало графік погодинних відключень на 25 січня:
- 1 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.
Графіки на Рівненщині
Графіки відключень електроенергії 25 січня:
- Місто Рівне – за посиланням.
- Рівненська область – за посиланням.
Що зі світлом на Івано-Франківщині
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
- З 01:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 04:00 до 06:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- З 00:00 до 01:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
Підчерги 1.3, 1.4
- З 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 14:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 03:00 до 04:00, 08:00 до 09:00, з 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- З 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 05:00 до 06:00, 10:00 до 11:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
Підчерга 2.3, 2.4
- З 03:00 до 06:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, 06:00 до 07:00, 10:00 до 14:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 02:00 до 03:00, з 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- З 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 02:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, з 12:00 до 16:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- З 01:00 до 02:00, 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00 та з 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення
Підчерга 3.3, 3.4
- З 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 02:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 04:00 до 05:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та 16:00 до 20:00.
На Одещині діятимуть графіки стабілізаційних відключень
25 січня на Одещині до 07:00 ранку застосовуватимуть екстрені відключення, протягом дня діятимуть стабілізаційні відключення.
Перевірити поточні відключення можна за посиланням.
Як вимикатимуть світло у Києві та Дніпрі
Графіки відключень на 25 січня:
- Київ – за посиланням.
- Київська область – за посиланням.
- Дніпропетровщина – за посиланням.
На Черкащині діють червоні графіки
На Черкащині продовжують діяти червоні графіки відключень електроенергії. Також орієнтовно з 00:00 до 6:00 відключень світла по області не планується.
1 черга – за посиланням.
Години відключення:
- 00:00-04:00
- 06:00-10:00
- 12:00-16:00
- 18:00-22:00
2 черга – за посиланням.
Години відключення:
- 00:00-02:00
- 04:00-08:00
- 10:00-14:00
- 16:00-20:00
- 22:00-24:00
3 черга – за посиланням.
Години відключення:
- 02:00-06:00
- 08:00-12:00
- 14:00-18:00
- 20:00-24:00
На Волині повернули графіки
Наразі у регіоні діють графіки погодинного відключення електроенергії. Їх можна подивитись за посиланням.
Чи буде світло на Хмельниччині
З’явився графік відключень світла на Хмельниччині 25 січня. Попередньо, вимикатимуть по 3 черги одночасно.
До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.
Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"
Яка ситуація зі світлом на Сумщині
25 січня у Сумах та області з 00:00 до 08:00 світло вимикатимуть у режимі +4/-2, а з 08:00 до 24:00 – у режимі -4/+2.
Графік передбачає вимкнення електроенергії у такі години:
- 1 черга – 00:00-02:00; 06:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00-24:00.
- 2 черга – 02:00-04:00; 08:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.
- 3 черга – 04:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.
Електроенергія на Запоріжжі
Ліміти, доведені Укренерго для Запорізької області на 25 січня, аналогічні тим, що були 24 січня. Тож не виключено введення додатково аварійних та/або екстрених стабілізаційних відключень.
Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"