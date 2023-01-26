В России таких танков нет

1. Наличие большого боекомплекта орудий 120-го калибра на складах стран НАТО. Танковая пушка 120-го калибра широко распространена в мире. Запасов в мире много. Их хватит надолго даже при интенсивном применении. Это ключевое, почему нам нужны эти танки.

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2. Нам передают роту самых современных танков Leopard-2А6 с современной автоматизированной системой управления огнем, охлаждающими тепловизионными прицелами, защищенными от помех связью и автоматизированной системой управления. Эта система позволяет получать максимальную информацию о противнике и наших подразделениях.

Применение сенсоров снабжено надежной вспомогательной силовой установкой. Такие танки – одни из лучших в мире в своем классе на данный момент. Танков такого класса у России нет. Leopard-2А6 имеют значительные преимущества над лучшим российским Т-90М. То есть прорыв по всем основным показателям. Другие Leopard не являются такими современными машинами, но могут быть модернизированы.

3. Изменение тактики применения танков. Танки НАТО не предназначены для скоростных "врывов" в посадки, они намного тяжелее – от 60 до 70 тонн против 45 тонн у танков советских образцов Т-64, Т-72, Т-80, Т-90.

Попытка использовать их в каком-то быстром блицкриге так же, как танки советского образца – то есть все вперед под сопровождение артиллерии – на донбасском черноземе будет обречена на поражение. Ведь без детальной разведки местности и маршрутов движения танки просто застрянут.

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Танки НАТО оптимизированы под современную тактику поиска и уничтожения противника, его экипаж работает как "охотник-убийца". То есть для обнаружения и наблюдения целей и поражения высокоточной пушкой. Танки оптимизированы для уничтожения противника на наиболее опасных участках фронта.

В танках НАТО экипаж может воевать длительное время. Там гораздо более комфортные условия и максимально высокая защищенность людей.

Танки НАТО требовательны к экипажу

4. Изменение системы эксплуатации и ремонта. Это слабое место нашей армии. Танки НАТО требовательны к профессионалам, их нельзя доверять слабо подготовленным танкистам. Если нарушать условия эксплуатации, не подготовить квалифицированные экипажи и ремонтные подразделения, не иметь запасных частей, скитаться горючее и масла, танки быстро выйдут из строя и застрянут всеми своими 60 – 70 тоннами.

Эвакуировать такую махину будет очень тяжело. Техники, которая могла вытащить такой танк, у нас немного.

5. Танки НАТО лучше всего оптимизированы для боя в условиях современной сетевой центрической войны, к которой не готова российская армия. Применение в комплексе с эффективной тактической разведкой, дронами, качественное управление и взаимодействие позволит танкистам на Leopard быстро находить и поражать любые цели на поле боя на дальности прямого наведения.

Эти танки могут стать настоящими защищенными информационными хабами. Для этого необходимо обеспечить экипажам необходимый уровень ситуационной осведомленности.

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Как обеспечить эффективное использование Leopard

6. Абсолютного оружия не существует. Если применение танков НАТО не будет соответствовать их характеристикам, они будут теряться так же, как и любые другие танки. Боевая эффективность и потери танков НАТО зависят от качества управления на всех уровнях, в первую очередь.

Это не советское и российское оружие, которое проектировалось как массовое. Танки НАТО – это оружие качественного преимущества. С качественным управлением и применением, качественные танки будут доминировать на поле боя.