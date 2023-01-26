У Росії таких танків немає

1. Наявність великого боєкомплекту до гармат 120-го калібру на складах країн НАТО. Танкова гармата 120-го калібру широко розповсюджена у світі. Запасів у світі багато. Їх вистачить надовго навіть при інтенсивному застосуванні. Це ключове, чому нам потрібні ці танки.

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2. Нам передають роту найсучасніших танків Leopard-2А6 з сучасною автоматизованою системою управління вогнем, охолоджувальними тепловізійними прицілами, захищеним від перешкод зв'язком та автоматизованою системою управління. Ця система дозволяє отримувати максимальну інформацію про противника та наші підрозділи.

Застосування сенсорів забезпечене надійною допоміжною силовою установкою. Такі танки – одні з найкращих у світі у своєму класі на цей момент. Танків такого класу Росія не має. Leopard-2А6 мають значні переваги над найкращим російським Т-90М. Тобто прорив по усіх основних показниках. Інші Leopard є не такими сучасними машинами, але можуть бути модернізовані.

3. Зміна тактики застосування танків. Танки НАТО не призначені для швидкісних "вривів" у посадки, вони набагато важчі – від 60 до 70 тонн проти 45 тонн у танків радянських зразків Т-64, Т-72, Т-80, Т-90.

Спроба використовувати їх у якомусь швидкому бліцкригу так само як танки радянського зразка – тобто усі вперед під супровід артилерії – на донбаському чорноземі буде приречена на поразку. Адже без детальної розвідки місцевості та маршрутів руху танки просто застрягнуть.

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Танки НАТО оптимізовані під сучасну тактику пошуку та знищення противника, його екіпаж працює як "мисливець-вбивця". Тобто для виявлення та спостереження цілей і ураження високоточною гарматою. Танки оптимізовані для знищення противника на найбільш небезпечних ділянках фронту.

У танках НАТО екіпаж може воювати тривалий час. Там набагато комфортніші умови та максимально висока захищеність людей.

Танки НАТО вимогливі до екіпажу

4. Зміна системи експлуатації та ремонту. Це слабке місце нашої армії. Танки НАТО вимогливі до професіоналів, їх не можна довіряти слабко підготовленим танкістам. Якщо порушувати умови експлуатації, не підготувати кваліфіковані екіпажі та ремонтні підрозділи, не мати запасних частин, бадяжити пальне та мастила, танки швидко вийдуть з ладу і застрягнуть усіма своїми 60 – 70 тонами.

Евакуювати таку махіну буде вкрай важко. Техніки, яка могла витягнути такий танк, у нас небагато.

5. Танки НАТО найкраще оптимізовані для бою в умовах сучасної мережецентричної війни, до якої не готова російська армія. Застосування у комплексі з ефективною тактичною розвідкою, дронами, якісне управління та взаємодія, дозволять танкістам на Leopard швидко знаходити та уражати будь-які цілі на полі бою на дальності прямого наведення.

Ці танки можуть стати справжніми захищеними інформаційними хабами. Для цього потрібно забезпечити екіпажам необхідний рівень ситуаційної обізнаності.

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Як забезпечити ефективне використання Leopard

6. Абсолютної зброї не існує. Якщо застосування танків НАТО не буде відповідати їхнім характеристикам, вони будуть втрачатись так само як і будь-які інші танки. Бойова ефективність та втрати танків НАТО залежать від якості управління на усіх рівнях в першу чергу.

Це не радянська та російська зброя, яка проєктувалась як масова. Танки НАТО – це зброя якісної переваги. З якісним управлінням та застосуванням якісні танки будуть домінувати на полі бою.