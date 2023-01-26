Мільярди доларів на те, щоб українці посиділи день без світла
Раз на 2 тижні де*іли викидають на вітер кілька сотень мільйонів доларів просто, щоб порушити графіки подачі електрики та вбити випадкових невинних людей.
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Про тотальний блекаут та занурення України у кам'яний вік перестали писати навіть наймахровіші пропагандисти. Адже вони розуміють, що цього точно не буде.
Єдине, чого вдалося досягти таким обстрілом російським військовим злочинцями – це збільшення постачання зброї Україні. Проте вони продовжують.
Такої дурної худоби ще світ не бачив.
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Атака по Україні 26 січня: головне
- Зранку 26 січня російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що вороги запустили 55 ракет. На щастя, нашим воїнам вдалося збити більшість з них – 47 одиниць.
- На жаль, ворогу вдалося влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській, Київській та Вінницькій областях. Через це довелося запровадити екстрені відключення світла.
- Також відомо, що внаслідок обстрілу Києва загинув 55-річний чоловік, є постраждалі.