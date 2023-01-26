Мільярди доларів на те, щоб українці посиділи день без світла

Раз на 2 тижні де*іли викидають на вітер кілька сотень мільйонів доларів просто, щоб порушити графіки подачі електрики та вбити випадкових невинних людей.

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Про тотальний блекаут та занурення України у кам'яний вік перестали писати навіть наймахровіші пропагандисти. Адже вони розуміють, що цього точно не буде.

Єдине, чого вдалося досягти таким обстрілом російським військовим злочинцями – це збільшення постачання зброї Україні. Проте вони продовжують.

Такої дурної худоби ще світ не бачив.

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