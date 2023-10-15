Чому росіяни зробили паузу в масованих атаках по Україні: Крамаров назвав причини
Останнім часом російські окупанти не влаштовують масованих атак по Україні. Для цього є кілька причин. Насамперед в Україні ще не розпочали опалювальний сезон, коли йде навантаження на електро та теплові мережі.
Саме під час опалювального сезону можна завдати більшої шкоди підприємствам. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров.
До теми Притримують для своїх стратегічних завдань: у ЗСУ пояснили затишшя з ракетними обстрілами
У росіян проблеми
Андрій Крамаров зазначив, що у росіян не настільки великі темпи виробництва. За інформацією ГУР МО, на місяць вони можуть виготовити 20 – 30 ракет. Востаннє ворог застосовував крилаті ракети 21 вересня. Навіть за цю перерву вони не можуть накопичити багато ракет.
Крім того, окупанти взагалі не підіймають у небо свої борти Ту-95, Ту-22. Є інформація, що з Ту-95 у них є зараз є проблеми. Загарбники їх намагаються розв'язати і паралельно накопичити силу.
Звичайно, додатково їх потрібно повністю привести у бойову готовність, тому що вони з одного літака роблять пуск максимум 3 ракети. І не з внутрішнього барабана випуску, а з зовнішніх підвісів. Тобто підвішують крила,
– пояснив він.
Також пускові рубежі, які росіяни використовували для запуску ракет "Калібр" з моря, фактично у зоні ураження українських морських дронів. Тому зараз перед ворогом стоїть проблема, як застосовувати "Калібри", який має бути новий безпечний рубіж.
Крамаров про причини паузу росіян в масованих атаках: дивіться відео
Затишшя з ракетними обстрілами: головне
- Британська розвідка зазначила, що Росія не завдає ракетних ударів по Україні від 21 вересня. Там припускають, що Росія намагається зробити запас ракет для атак проти України взимку.
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія зробила паузу, щоб дозволити своїй промисловості можливість накопичити певну кількість ракет. За його словами, росіяни вже давно "залізли" до недоторканного запасу.
- Зауважимо, що міністр енергетики Герман Галущенко повідомив: цьогоріч Україна більш готова до атак Росії на енергетичну інфраструктуру, аніж у 2022 році. За його словами, зараз складно спрогнозувати, наскільки масованими будуть удари Росії й наскільки вони вплинуть на енергосистему України. Однак Україна зможе більш впевнено тримати енергосистему.