Почему россияне сделали паузу в массированных атаках по Украине: Крамаров назвал причины
В последнее время российские оккупанты не устраивают массированных атак по Украине. Для этого есть несколько причин. В первую очередь в Украине еще не начали отопительный сезон, когда идет нагрузка на электро и тепловые сети.
Именно во время отопительного сезона можно нанести больший ущерб предприятиям. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров.
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У россиян проблемы
Андрей Крамаров отметил, что у россиян не столь великие темпы производства. По информации ГУР МО, в месяц они могут изготовить 20 – 30 ракет. В последний раз враг применял крылатые ракеты 21 сентября. Даже за этот перерыв они не могут накопить множество ракет.
Кроме того, оккупанты вообще не поднимают в небо свои борта Ту-95, Ту-22. Есть информация, что с Ту-95 у них есть сейчас проблемы. Захватчики их пытаются решить и параллельно накопить силу.
Конечно, дополнительно их нужно полностью привести в боевую готовность, потому что они из одного самолета производят пуск максимум 3 ракеты. И не из внутреннего барабана выпуска, а из внешних подвесов. То есть подвешивают крылья,
– объяснил он.
Также пусковые рубежи, используемые россиянами для запуска ракет "Калибр" с моря, фактически в зоне поражения украинских морских дронов. Поэтому сейчас перед врагом стоит проблема, как применять "Калибры", какой должен быть новый безопасный рубеж.
Крамаров о причинах паузы россиян в массированных атаках: смотрите видео
Затишье с ракетными обстрелами: главное
- Британская разведка отметила, что Россия не наносит ракетных ударов по Украине от 21 сентября Там предполагается, что Россия пытается сделать запас ракет для атак против Украины зимой.
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия сделала паузу, чтобы разрешить своей промышленности возможность накопить определенное количество ракет. По его словам, россияне уже давно "залезли" в неприкосновенный запас.
- Заметим, что министр энергетики Герман Галущенко сообщил: в этом году Украина более готова к атакам России на энергетическую инфраструктуру, чем в 2022 году. По его словам, сейчас сложно спрогнозировать, насколько массированы будут удары России и насколько они повлияют на энергосистему Украины. Однако Украина сможет увереннее держать энергосистему.