Чому росіяни здійснюють обстріли щопонеділка: психолог назвав головну причину дій окупантів

У понеділок, 31 жовтня, Росія здійснила нову масовану ракетну атаку по всій Україні. Є низка пояснень того, чому саме цього дня окупанти б'ють по території нашої країни.

Про це 24 каналу сказав психолог Валентин Кім. Він зауважив, що такі удари по понеділках більш болючі, ніж якби російські військові обстрілювали в якісь інші дні.

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Чому росіяни здійснюють обстріли щопонеділка

Кім вважає, що може бути дуже багато сенсів таких дій росіян, із яких можна виокремити, зокрема, економічний і психологічний. Економічний полягає в тому, що у понеділок починається робочий тиждень і збільшується навантаження на електромережі.

Тому такий удар саме в понеділок зранку може завдати більшої шкоди. Це з економічного погляду,

– наголосив психолог.

За його словами, з іншого боку, люди виробили собі 5-денний робочий ритм і наша активність дуже сильно залежить від дня тижня. Тому ці обстріли б'ють не лише по енергетичній структурі та економіці України, а й по психіці.

Адже, пояснив психолог, ми начебто налаштовуємося на те, що більшість зусиль необхідно сконцентрувати саме на понеділок, і наш організм до цього звикає.

І в понеділок отримати знову таке психологічне потрясіння – це дуже-дуже болісно. Це створює негативний настрій на весь тиждень,

– зауважив Кім.

Він додав, що такі удари по понеділках, дійсно, більш болючі, ніж якби російські військові обстрілювали в якісь інші дні, бо вони збивають нас із звичного ритму.

Чи можна звикнути до відсутності побутового комфорту

Кім зазначив, що звикнути можна до будь-чого й люди постійно демонструють чудеса адаптації. Українці вже пристосувалися до великої кількості чинників, зокрема, до обстрілів по понеділках, до постійних повітряних тривог, до того, що відбувається руйнація країни й потрібно постійно відновлюватися.

Тому адаптація – все ж таки є адаптація. Ми адаптуємося, ми звикаємо, ми здатні звикнути ще до багатьох речей,

– наголосив психолог.

Але, зауважив він, у кожної людини є власний ресурс і, якщо вона не живе у світі, в якому може задовольнити свої базові потреби, а найперше – це потреба у безпеці, то людина виснажується.

Ми маємо усвідомлювати, що ми виснажуємося, ми все одно втрачаємо сили. І війна та ракетні удари все одно впливають на нас, і впливають дуже негативно,

– сказав Кім.

Тому, додав він, всім українцям треба відпочивати, відновлюватися, отримувати позитивні емоції. І нам потрібні звичайні людські речі, які стосуються того, від чого ми отримуємо задоволення в мирному житті.

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