Почему россияне совершают обстрелы каждый понедельник: психолог назвал главную причину действий оккупантов

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей Украине. Есть ряд объяснений того, почему именно в этот день оккупанты бьют по территории нашей страны.

Об этом 24 каналу сказал психолог Валентин Ким. Он отметил, что такие удары по понедельникам более болезненны, чем если бы российские военные обстреливали в другие дни.

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Почему россияне совершают обстрелы каждый понедельник

Ким считает, что может быть большое количество смыслов таких действий россиян, из которых можно выделить, в частности, экономический и психологический. Экономический заключается в том, что в понедельник начинается рабочая неделя и увеличивается нагрузка на электросети.

Поэтому такой удар именно в понедельник утром может нанести больший вред. Это с экономической точки зрения,

– подчеркнул психолог.

По его словам, с другой стороны, люди выработали себе 5-дневный рабочий ритм, и наша активность очень сильно зависит от дня недели. Поэтому эти обстрелы отражаются не только на энергетической структуре и экономике Украины, но и на психике.

Ведь, объяснил психолог, мы якобы настраиваемся на то, что большинство усилий необходимо сконцентрировать именно на понедельник, и наш организм к этому привыкает.

И в понедельник получить опять такое психологическое потрясение – это очень-очень болезненно. Это создает отрицательное настроение на всю неделю,

– заметил Ким.

Он добавил, что такие удары по понедельникам действительно более болезненны, чем если бы российские военные обстреливали в какие-то другие дни, потому что они сбивают нас с привычного ритма.

Можно ли привыкнуть к отсутствию бытового комфорта

Ким отметил, что привыкнуть можно к чему-либо и люди постоянно демонстрируют чудеса адаптации. Украинцы уже приспособились к большому количеству факторов, к обстрелам по понедельникам, к постоянным воздушным тревогам, к тому, что происходит разрушение страны и нужно постоянно восстанавливаться.

Поэтому адаптация – все же есть адаптация. Мы адаптируемся, мы привыкаем, мы способны привыкнуть еще ко многим вещам,

– подчеркнул психолог.

Но, заметил он, у каждого человека есть собственный ресурс и, если он не живет в мире, в котором может удовлетворить свои базовые потребности, а прежде всего – потребность в безопасности, то человек истощается.

Мы должны осознавать, что мы истощаемся, мы все равно теряем силу. И война и ракетные удары все равно влияют на нас, и влияют очень негативно,

– сказал Ким.

Поэтому, добавил он, всем украинцам нужно отдыхать, восстанавливаться, получать положительные эмоции. И нам нужны обычные человеческие вещи, относящиеся к тому, от чего мы получаем удовольствие в мирной жизни.

Массированная атака Украины 31 октября: что известно