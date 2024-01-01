Подарунок "під ялиночку" для електорату: Світан про те, чому Путін посилив атаки по Україні

Росія тривалий час утримувалася від масштабних повітряних атак по Україні, аж поки 29 лютого не використала півтори сотні ракет та дронів. Щоправда, нічого, окрім терору українців та картинки для своєї пропаганди, Кремль не отримав.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він відзначив, що кремлівський диктатор не мав, чим похизуватися перед своїми громадянами наприкінці 2023 року.

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Що означають масовані атаки Росії

Масований обстріл Росії 29 грудня був доволі прогнозованим. Путін намагався покласти "під ялиночку" своєму електорату якийсь подарунок, а для "російської душі" немає нічого кращого, аніж палаючі будинки в Україні.

"У Росії немає перемог на фронті. Мар'їнку спалили, але не взяли, Бахмутський, Куп'янський та Кремінський рубежі стоять, Авдіївка стоїть, незважаючи на всі потуги окупантів", – переконаний військовий експерт.

Для того, щоб це компенсувати, Росія декілька тижнів готувала свою комбіновану атаку. Але Сили оборони також готувались до неї та прогнозували такий сценарій. Саме тому українська ППО непогано відпрацювала по ракетах та "Шахедах", знищивши 114 повітряних цілей зі 158.

З огляду на складність підготовки, Світан також припустив, що масштабних ракетних атак ворога, найімовірніше, не буде до 23 лютого, коли росіяни святкуватимуть свою чергову сакральну дату.

Чи вдається Росії виснажувати українське ППО "Шахедами"

Одним із завдань, яке Росія намагається вирішити масштабним застосуванням "Шахедів", є саме спроба виснажити українську ППО.

Річ у тім, що ціна одного "Шахеду" становить близько 20 – 30 тисяч доларів, тоді як ціна ракети зенітно-ракетного комплексу може сягати мільйона доларів. Відповідно, виготовити "Шахед" значно простіше, аніж ракету ППО.

Інколи Росія навіть використовує так звані "псевдошахеди": створені "зі сміття і палиць" літальні апарати, які підлаштовують під швидкість "Шахедів" задля того, щоб витягти українську ракету на себе, – розповів Світан.

Однак якщо для збиття "Шахеда" використовувати не ЗРК, а кулеметні черги, то економічна складова протистояння перевертається на користь оборони. Саме тому Україна протягом останнього часу суттєво збільшила кількість мобільних вогневих груп для перехоплення ірансько-російських БпЛА.

Окрім мобільних груп, українська армія має на озброєнні й комплекси Gepard та Skynex, які також ефективно працюють проти "Шахедів". Саме тому Росії не вдається досягти виснаження української ППО масованим використанням ударних БпЛА.

Що відомо про масовану ракетну атаку росіян