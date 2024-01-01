Подарок "под елочку" для электората: Свитан о том, почему Путин усилил атаки по Украине

Россия долгое время воздерживалась от масштабных воздушных атак по Украине, пока 29 февраля не использовала полторы сотни ракет и дронов. Правда, ничего кроме террора украинцев и картинки для своей пропаганды Кремль не получил.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что у кремлевского диктатора не было чем похвастаться перед своими гражданами в конце 2023 года.

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Что означают массированные атаки России

Массированный обстрел России 29 декабря был достаточно прогнозируемым. Владимир Путин пытался положить "под елочку" своему электорату какой-то подарок, а для "русской души" нет ничего лучше, чем горящие дома в Украине.

"У России нет побед на фронте. Марьинку сожгли, но не взяли, Бахмутский, Купянский и Кременский рубежи стоят, Авдеевка стоит, несмотря на все потуги оккупантов", – убежден военный эксперт.

Для того чтобы это компенсировать, Россия несколько недель готовила комбинированную атаку. Но Силы обороны также готовились к ней и прогнозировали такой сценарий. Именно поэтому украинское ПВО неплохо отработало по ракетам и "Шахедам", уничтожив 114 воздушных целей из 158.

Учитывая сложность подготовки, Свитан также предположил, что масштабных ракетных атак врага, вероятнее всего, не будет до 23 февраля, когда россияне будут праздновать свою очередную сакральную дату.

Удается ли России истощать украинское ПВО "Шахедами"

Одной из задач, которую Россия пытается решить масштабным применением "Шахедов", является попытка истощить украинскую ПВО.

Дело в том, что цена одного "Шахеда" составляет около 20-30 тысяч долларов, тогда как цена ракеты зенитно-ракетного комплекса может достигать миллиона долларов. Соответственно, изготовить "Шахед" гораздо проще, чем ракету ПВО.

Иногда Россия даже использует так называемые "псевдошахеды": созданые "из мусора и палок" летательные аппараты, которые подстраивают под скорость "Шахедов" для того, чтобы вытащить украинскую ракету на себя,

– рассказал Свитан.

Однако если для уничтожения "Шахеда" использовать не ЗРК, а пулеметные очереди, то экономическая составляющая противостояния переворачивается в пользу обороны. Именно поэтому Украина в последнее время существенно увеличила количество мобильных огневых групп для перехвата иранско-российских БПЛА.

Кроме мобильных групп, украинская армия имеет на вооружении и комплексы Gepard и Skynex, которые также эффективно работают против "Шахедов". Именно поэтому России не удается добиться истощения украинской ПВО массированным использованием ударных БПЛА.

Что известно о массированной ракетной атаке россиян