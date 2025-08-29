Кабінет Міністрів зобов'язав погоджувати проведення масових заходів в областях з військовим командуваннями, а в Києві – з Генеральним штабом ЗСУ. Це стосується урочистих заходів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП, "Вечірній Київ" та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

До теми Усі чоловіки від 18 до 22 років відзавтра зможуть виїхати за кордон – постанову опубліковано

Що відомо щодо доручення Кабміну щодо масових заходів?

"Українська правда" опублікувала скан відповідного доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, адресоване міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, начальникам обласних військових адміністрацій та Київської міської військової адміністрації.

У цьому дорученні йдеться щодо проведення масових урочистих заходів.

З урахуванням вимог статті закону України "Про правовий режим воєнного стану" прошу у разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов'язкове їх погодження із військовими командуваннями в зоні їх відповідальності, а в Києві – з Генеральним штабом Збройних Сил,

– йдеться у документі.

У "Вечірньому Києві" зазначили, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підписав доручення, де, окрім положення з документа Свириденко, містилося, що:

організатори, чиї звернення про проведення масових заходів у столиці вже перебувають на опрацюванні, також зобов'язані звернутися до Генштабу ЗСУ і повідомити про результат КМВА;

інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.

Чи потрібно узгоджувати проведення мітингів із військовими?

Тимур Ткаченко, реагуючи на повідомлення ЗМІ стосовно узгодження масових заходів із військовими, зазначив, що його дорученням не заборонялися мітинги, а йдеться винятково про погодження проведення культурних масових заходів.

Друге. Це рішення поширюється не лише на Київ. Воно стосується всіх обласних військових адміністрацій. Саме цей факт був вирваний із контексту й використаний для введення людей в оману,

– пояснив начальник КМВА.

Варто також зазначити, що масові заходи не охоплюють мирні зібрання, збори, мітинги, походи та демонстрації. Українське законодавство чітко розмежовує ці поняття.

Водночас після запровадження воєнного стану в Україні проведення мирних зборів, мітингів, демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурних, релігійних чи розважальних заходів можливе за умови письмового погодження.

Однак у низці областей діє обмеження: масові заходи заборонено проводити ближче ніж за 20 кілометрів від кордону з Росією або лінії бойових дій.

Під Києвом зупинили незаконний концерт