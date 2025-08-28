У Ростові лунали сирени та вибухи. Місто зазнало масового нальоту БпЛА, бо ЗСУ шукали стратегічні цілі.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що наразі російський Ростов залишається під ударами дронів. Ймовірно, це була спроба знищити нафтопереробний завод, розташовані в Новошахтинську.

Чому важливо знищувати такі об'єкти?

Крім цього, ЗСУ планували знищити інші великі об'єкти нафтопереробної промисловості. Зокрема, бензинові, дизельні та авіаційні запаси Росії, накопичені за останні пів року.

Російські нафтопереробні заводи працювали на накопичення ресурсів для російської армії, яка зараз просувається. Для нас це дуже важливо – все, що може горіти, потрібно знищувати,

– сказав Роман Світан.

Він додав, що починати слід із НПЗ, але також можна цілитися по нафтових базах, особливо тих, що мають стратегічні військові запаси. У цих районах, зокрема в Ростові, є достатня кількість таких резервуарів.

Чим відомий Новошахтинський нафтозавод у Ростові Він виробляє мазут, пічне, судове та дизельне паливо, а також бензин. Завод постачає пальне для російської армії на півдні. Загальний об'єм резервуарів заводу становить понад 210 тисяч кубічних метрів.



21 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України завдали удару по підприємству. У Генштабі повідомляли, що пожежа тривала 5 днів.



Світан додав, що атаку ЗСУ росіяни придушили засобами радіоелектронної боротьби, тому дрони врізалися у висотки.

"Проте я думаю, повторні атаки будуть однозначно, адже для того, щоб зупинити наближення російської армії, потрібно дістатися до паливних запасів. А це зараз великий дефіцит. Без них не зможуть рухатися ні танки, ні тепловози, на які росіяни зараз пересідають", – пояснив Світан.

Що відомо про вибухи в Ростові-на-Дону?