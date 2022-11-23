Масштаби руйнувань великі: де та як працює організація "Добробат", яка відбудовує міста

Організація "Добробат", добровольчий будівельний батальйон, що очищає міста України від загарбників і відбудовує їх після зруйнувань, спричинених країною-агресоркою. На сьогодні "Добробат" включає 7 будівельних батальйонів у Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та на Херсонщині.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, наразі розпочався процес відновлення території нещодавно звільненої від окупантів Херсонщини.

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Очищення від російської символіки

Ростислав Смірнов розповів, що добровольці у Херсонській області почали позбавлятися від російської символіки, тому що на звільнених територіях залишилось доволі багато бордів з гаслами окупантів.

Комунальники не можуть самотужки виконати цю роботу, адже росіяни забрали з собою усю техніку, включаючи вишки, без яких не зняти борди. "Добробат" і до цього завдання залучений,

– зазначив радник міністра.

Масштаби руйнувань дуже великі

Він повідомив, що до складу "Добробату" входять понад 40 тисяч добровольців, які постійно залучаються до роботи по всім 7 областям.

"Коли бачу у цифрах результати того, що ми зробили, думаю, це – круто, ми молодці. А з іншого боку розумію, який це малий відсоток від загальної кількості зруйнованого житла. За даними Мінрегіону, ми маємо близько 160 тисяч пошкоджених або зруйнованих будівель. Масштаби руйнувань надзвичайно великі", – зауважив Смірнов.

Головна задача – пережити зиму

Він зазначив, що постраждалі виходять зі складних ситуацій в міру можливості: шукають прихистку в інших людей, звертаються до спеціальних програм з розселення.

Наше завдання №1 пережити цю зиму. Це – найскладніший період. З весни буде все набагато простіше і краще. Почнеться відбудова, надходитиме допомога від міжнародних інституцій,

– наголошує співрозмовник.

Джерела фінансування

Смірнов розповів про фінансування організації "Добробат":

допомагають у відновленні міст волонтери, які не отримують зарплатню;

долучаються партнери, які надають інструменти, генератори, ще багато чого;

отримуємо донати, міжнародні компанії дають кошти на будівельні матеріали.

"На нашому сайті є розділ "Зруйновані об'єкти", де ми описуємо руйнування. Також є кошторис, необхідний для відновлення будівель. Приватні інвестори та фонди можуть брати ті чи інші об'єкти під своє крило. Вони обов'язково побачать фото "до" і "після", – повідомив радник міністра внутрішніх справ.

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