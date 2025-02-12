Планувала придбати авто: харків'янка продала двомісячну дочку за 20 тисяч доларів

У Харкові жінка вирішила позбутися двомісячної доньки, бо не хотіла доглядати за нею і вже мала сина віком 1 рік 10 місяців. На отримані за дитину кошти 22-річна фігурантка разом зі співмешканцем планувала придбати авто.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора та Національну поліцію України. Інформацію про пошук клієнта для продажу дівчинки отримали правоохоронці Департаменту стратегічних розслідувань.

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Що відомо про інцидент

Жителька Харкова народила доньку 1 грудня 2024 року, а в січні цього року вирішила продати її своїй знайомій. Підозрювана домовилась про зустріч і попросила за дитину 20 000 доларів США.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, тож "угода" відбувалася під контролем правоохоронців. Матір затримали 12 лютого під час передачі дочки покупцеві та отримання зазначеної суми. Їй уже оголосили про підозру в торгівлі людьми, фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським, наразі дівчинкою опікуються лікарі. За місцем проживання підозрюваної виявили її сина, він також знаходиться під наглядом медиків.

Важливо! Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 34-річну жінку з Полтавщини підозрюють у вбивстві новонародженого сина. Багатодітна матір після пологів накрила немовля мокрим одягом, що обмежило доступ повітря. Хлопчик помер через асфіксію.