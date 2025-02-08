Повідомляється, що матір наразі не цікавилася, як можна повернути дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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У якому стані діти
Діти з кінця січня перебувають у центрі в селі Олександрія на Рівненщині. Сама ж родина – родом із Дубна.
Вихователі кажуть, що діти адаптовані, соціалізовані та балакучі.
Їх до нас доставила служба у справах дітей Дубенської міської ради… Між собою вони взагалі добре тримаються, як родина. Вони у нас діти шкільного віку, зараховані на навчання в Олександрійський ліцей. Злата в перший клас, Михайло – в другий та Іван – у третій. Дітки молодшого віку – в нас є вихователі, практичні психологи, які проводять навчання з дітьми,
– повідомила керівниця центру Ірина Фадіна.
Вона додала, що наразі двоє дітей перебувають у Рівненській обласній лікарні. Вони проходять обстеження, бо є підозри на бронхіт чи пневмонію. Також у них був педикульоз.
"Це зрозуміло, бо діти проживали на вулиці в антисанітарних умовах. А зараз у зв'язку з тим, що така ситуація в області, є в дітей температура. Взагалі, то все нормально", — додала Фадіна.
Матір дітей може повернути їх до 20 лютого
Матір дітей ще має час до 20 лютого забрати дітей. Проте вона поки не зверталася щодо цього, каже начальник служби у справах дітей в області Віктор Марчук.
А 20 лютого вирішуватиметься їхня доля. На цей день заплановане засідання комісії із захисту прав дитини при Дубенському міськвиконкомі, де обговорять, чи позбавляти жінку батьківських прав.
Якщо мама з'явиться і заявить своє бажання повернути дітей, то я думаю, що дубенська влада готова буде її підтримати. Якщо вона не проявить такого бажання або без поважних причин не з'явиться, то тоді буде розглядатися питання про позбавлення її батьківських прав і надання статусу цим діткам,
– сказав Марчук.
Якщо це станеться, то дітей можна буде всиновити або взяти під опіку.