Сообщается, что мать пока не интересовалась, как можно вернуть детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В каком состоянии дети

Дети с конца января находятся в центре в селе Александрия Ровенской области. Сама же семья – родом из Дубно.

Воспитатели говорят, что дети адаптированы, социализированы и разговорчивы.

Их к нам доставила служба по делам детей Дубенского городского совета ... Между собой они вообще хорошо держатся, как семья. Они у нас дети школьного возраста, зачислены на обучение в Александрийский лицей. Злата в первый класс, Михаил – во второй и Иван – в третий. Детки младшего возраста – у нас есть воспитатели, практические психологи, которые проводят обучение с детьми,

– сообщила руководитель центра Ирина Фадина.

Она добавила, что сейчас двое детей находятся в Ровенской областной больнице. Они проходят обследование, потому что есть подозрения на бронхит или пневмонию. Также у них был педикулез.

"Это понятно, потому что дети проживали на улице в антисанитарных условиях. А сейчас в связи с тем, что такая ситуация в области, есть у детей температура. Вообще, то все нормально", - добавила Фадина.

Мать детей может вернуть их до 20 февраля

Мать детей еще имеет время до 20 февраля забрать детей. Однако она пока не обращалась по этому поводу, говорит начальник службы по делам детей в области Виктор Марчук.

А 20 февраля будет решаться их судьба. На этот день запланировано заседание комиссии по защите прав ребенка при Дубенском горисполкоме, где обсудят, лишать ли женщину родительских прав.

Если мама появится и заявит свое желание вернуть детей, то я думаю, что дубенская власть готова будет ее поддержать. Если она не проявит такого желания или без уважительных причин не появится, то тогда будет рассматриваться вопрос о лишении ее родительских прав и предоставления статуса этим деткам,

– сказал Марчук.

Если это произойдет, то детей можно будет усыновить или взять под опеку.