Понад 10 "Шахедів" та касетна балістика вдарили по мосту у Маяках, – "Флеш"

Росія кілька днів поспіль масовано б'є по мосту у Маяках, що на Одещині. Туди ворог запустив понад десяток "Шахедів" та касетну балістику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на експерта із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергія Бескрестнова "Флеша".

Які цілі запускає Росія по Маяках?

На Одещині під масований удар ворога був населений пункт Маяки. "Флеш" розповів, що вночі 19 грудня по тамтешньому мосту Росія вдарила 10 "Шахедами". Ще до п'яти вгатили вдень. Також туди ворог спрямував балістику з касетним зарядом.

Касетна балістика вдарила по Маяках: дивіться відео

Касета не пошкодить міст, касета вб'є мирних людей навколо мосту в черзі. І тих, хто ремонтує міст,

– пояснив "Флеш".

Що відомо про обстріли Маяків?