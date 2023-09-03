Чи мають право представники ТЦК перевіряти документи

Під час воєнного стану необхідно носити з собою документи, що підтверджують особу. Аби перевірити їх та, можливо, вручити повістку, чоловіків призовного віку можуть зупинити на вулиці.

Чи наділені військові – працівники ТЦК правом перевірки документів, пояснила юристка Тетяна Козян.

Це цікаво Мобілізація у вересні: які сім категорій будуть призивати на службу

"Самостійно представники ТЦК не можуть здійснювати перевірку"

Юристка зазначила, що перевірка документів громадян належить до повноважень органів Національної поліції.

Військові не мають права ані перевіряти документи, ані проводити затримання когось. Якщо ж у військових виникла якась підозра стосовно певної особи та її дій, вони повинні викликати поліцейських та вже за їх участю отримувати від людини пояснення чи перевіряти документи. Самостійно представники ТЦК теж не можуть здійснювати перевірку документів,

– підкреслила Козян.

Також додала, що коли поліцейські здійснюють перевірку документів, вони повинні робити це в рамках закону та пояснити свої дії. Попри те, що представники ТЦК не мають права на те, аби перевіряти документи на вулицях, іноді подібні ситуації трапляються. У такому випадку варто попросити військових, аби, згідно з нормами чинного законодавства, вони викликали поліцію та здійснювали такі дії в її присутності, зазначила правниця.

Вручати повістки на вулиці під час воєнного стану є правомірним. Однак, це має відбуватися у супроводі представника поліції. Інакше представники ТЦК не можуть вимагати у громадянина його документи,

– підсумувала юристка.

Читайте також Мобілізація у вересні: хто може проходити службу за місцем проживання

Які причини вважаються поважними для неявки до ТЦК

Зауважимо, що у постанові Кабінету Міністрів №673 чітко визначені випадки, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність. Зокрема, поважними причинами визначаються:

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття.

Однак, ці причини повинні бути підтверджені відповідними документами, зокрема, довідками.