Про причини, що вважають поважними для неявки до ТЦК та СП, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що воєнний стан і мобілізацію продовжили до 15 листопада.

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Поважні причини неявки до військкомату

Так-от у постанові Кабінету Міністрів №673 чітко визначені випадки, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачена відповідальність. Зокрема, поважними причинами визначаються:

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття.

Однак, важливо знати, що ці причини повинні бути підтверджені відповідними документами, зокрема, довідками.

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В Україні можуть посилити мобілізацію

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що військові просили посилити мобілізацію. Водночас глава держави зазначив, що обговорювати це наразі зарано. Адже спочатку треба навести лад в органах, які безпосередньо відповідають за мобілізацію.

Секретар РНБО не заперечив, що додатковий призов може відбутися, однак, відповідно до затверджених 24 лютого 2022 року норм.

"Ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", – підкреслив Олексій Данілов.