Наголосимо, що для мобілізації військовозобов'язаних необхідно перевіряти їх придатність до проходження служби, а також враховувати право на відстрочку. Як зміниться мобілізація у вересні – повідомляє 24 Канал.

До теми Ще одній категорії українців дозволили виїжджати за кордон

Сім категорій, які призиватимуть на службу

Варто акцентувати, що військовозобов'язаних не відправляють відразу на передову. Якщо немає гострої потреби доукомплектувати підрозділи на передовій, то мобілізують до тилових частин та частин забезпечення. До них, до речі, відправляють на службу обмежено придатних.

Під час загальної мобілізації у ТЦК можуть не враховувати військово-облікову спеціальність військовозобов'язаного, якщо є дефіцит на інші спеціальності. Усі ТЦК отримують рекомендації щодо мобілізаційних планів та доукомплектації підрозділів необхідними спеціалістами.

Загалом, у вересні продовжуватимуть призивати на службу наступні категорії:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без урахування військового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі після проходження строкової служби або навчалися на військовій кафедрі чи закінчили військові ВНЗ;

призовників від 18 до 27 років, які не проходили військову службу приймають на контракт;

військовозобов'язаних жінок віком до 60 років;

жінок від 18 років, якщо їхня спеціальність потрібна, вони придатні за станом здоров'я та на добровільній основі;

знятих з військового обліку, але після сплати штрафу за те, що не стали на облік в передбачений законом час;

виключених з військового обліку чоловіків, якщо вони придатні або обмежено придатні в умовах воєнного стану, не мають відстрочки або судимості за скоєння тяжкого злочину.

Які види повісток видаватимуть у вересні

Від 1 вересня в Україні видаватимуться 3 види повісток:

для уточнення даних й перевірки права на відстрочку;

на проходження ВЛК й визначення придатності до служби;

мобілізаційне розпорядження для направлення на службу.

Крім того, посеред вулиці заборонено вручати мобілізаційні розпорядження, адже таким чином оминається процес уточнення даних та проходження ВЛК, де визначають придатність до військової служби. Якщо чоловіка просто "відловили на вулиці" й відправили на фронт без навчального центру та рішення комісії, то його можуть звільнити з військової частини.

Чи посилять мобілізацію у вересні

В уряді вкотре пояснили, що в Україні немає хвиль мобілізації. На військову службу призивають згідно з планами, які затвердили у 2022 році. Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що жодних змін у мобілізації не буде.

У нас мобілізація не припинялася жодного дня, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких потрібно призвати для виконання тих чи інших завдань. Ми спокійно це робимо. Уже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який є на сьогодні,

– заявив він.

Данілов також спростував чутки, що Україні буцімто необхідно мобілізувати 300 тисяч військовозобов'язаних.