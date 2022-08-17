Має те, про що не здогадалася Європа, – Шейтельман про стосунки між Китаєм та росією

росія постачає значну частку своїх енергоресурсів до Китаю. Зокрема, продаж нафти сьогодні зростає.

Ймовірно, цей показник зростатиме, адже Європа відмовлятиметься від російської нафти. Однак у Китаю є обмеження – правило щодо диверсифікації джерел нафти. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Те, про що не здогадалася Європа, яка впала у газову залежність від росії, Китай такого допустити не захотів і вже давно ввів правило, що не більше як 15% нафти або газу може надходити з однієї країни.

Так, росія сьогодні випрацьовує ці 15%. Але наростити постачання їй не вдається. За словами Шейтельмана, по нафті нової співпраці у значних обсягах не буде, а по газу – потрібно будувати газопроводи, тому що приладів для зрідження газу у росії немає. Китай вкладати гроші у російську інфраструктуру не наважиться. Адже незрозуміло, чи буде існувати росія після війни, це питання доволі спірне.

Співпраця є і вона буде зростати

Китай буде дешевше і дешевше купувати все більше і більше ресурсів у росії. Наприклад, це буде золото, яке Європа відмовилася купувати. Можливо, якісь метали. Це так. Чи варто цього побоюватися? Це неприємно для нас, але це не катастрофа і не трагедія

Відносини Китаю та росії: останні

Держава-агресорка неабияк сподівається на підтримку своєї кровопролитної війни з боку Китаю. Але Україна вірить, що цього не станеться.

Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар вважає, що путін сильно підставив Сі Цзіньпіня, який дуже хотів залишитися на третій термін. Річ у тім, що російське вторгнення, яке підриває зовнішньополітичну позицію Китаю, не входило у його плани. путін обіцяв "взяти Київ за три дні", але сталося не так, як гадалося.

Китайська армія найближчим часом відправить своїх військових у росію. Там вони візьмуть участь у навчаннях "Схід-2022". Зазначається, що ця поїздка не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією. Мовляв, хочуть підвищити здатність протистояти різним загрозам.

Однак Україні з цього приводу не варто хвилюватися. Політтехнолог Михайло Шейтельман наголосив, що це лише частина дипломатії.

На думку Ігоря Яковенка, у кремлі даремно сподіваються на можливу підтримку з боку Китаю. Потрібно розуміти, що у Пекіні керуються виключно своїми інтересами, тож зближення між росією та КНР є лише символічним.

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