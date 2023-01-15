Біля Керчі в Криму річка вкрилася різноколірними плямами: яка може бути причина

На поверхні річки Мелек-Чесме, яка протікає в окупованому Криму, з'явились різноколірні плями. Згодом стало відомо, що може бути причиною цієї аномалії, яка, до речі, відбувається уже не вперше.

Після окупації Кримського півострова у 2014 році Росія почала перетворювати його на воєнну базу та забруднювати природу. Телеграм-канали Керчі повідомили, що залишки нафтопродуктів спричинили різноколірні плями на річці Мелек-Чесме. Про це інформує 24 Канал.

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Жителі міста стривожені через це забруднення

Насправді це лише один із числених доказів того, що загарбники готові забруднювати природу та знищувати все навколо заради своїх військових цілей. Такі різноколірні плями з'являлись на цій річні уже вдруге від початку 2023 року. Також їх помітили наступного дня після Різдва за юліанським календарем – тобто 8 січня.

Керчани просять відповідні служби вжити заходів та знайти винних,

– пишуть окупаційні засоби масової інформації Керчі.

Забруднення річки в Керчі нафтопродуктами: дивіться відео з російських медіа

Окрім того, ворожі ЗМІ зазначають, що раніше керчани надсилали до редакції відео, на яких видно, як невідомі зливають у річку Мелек-Чесме якусь рідину з бочок. Ймовірно, там були відходи від риби.

Росія завдає чималої шкоди українській екології

Відомо, що багатостраждальну водойму закидали мотлохом у районі міської лікарні. Власне, там Мелек-Чесме перетворюється на звалище.

Міністр оборони нашої держави Олексій Резніков раніше коментував питання шкоди, яку ворожа держава завдала нашому довкіллю. За його словами, через війну під загрозою опинились навіть заповідні зони.

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Окрім того, високопосадовець констатував, що шкоду українській екології, яку завдала терористична держава Росія, можна оцінити 35,3 мільярда доларів.

Також Олексій Резніков зауважив, що російські загарбники порушили статтю 55 одного з міжнародних протоколів, який забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій.