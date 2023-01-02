Міністр оборони Олексій Резніков назвав збитки, яких Росія завдала екології України. Йдеться про суму в 35,3 мільярда доларів

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Росія веде війну проти природного середовища

Глава Міноборони наголосив, що під загрозою мільйони гектарів природних заповідників.

Збиток українській екології, завданий Росією, оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників,

– написав Резніков.

Він підкреслив, що російські загарбники порушили статтю 55 протоколу 1, яка "забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій, але Росію це не хвилює".

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