У Мінагрополітики сподіваються, що українським фермерам вдасться компенсувати збитки завдяки позитивному рішенню ООН щодо репарацій з боку Росії. Про це повідомив перший заступник очільника міністерства Тарас Висоцький.

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Збитки агросектору унаслідок війни

За словами Висоцького, від часу попереднього огляду непрямі збитки агросектору збільшилися на 10 мільярдів доларів і нині сягають 35 мільярдів. Це означає, що аграрії не посіяли озимі культури, й відповідно не зберуть урожай наступного літа, навіть на деокупованих територіях.

Посадовець зауважив, що на непрямі збитки сектору впливає спричинена російськими обстрілами енергетична криза та ускладнена логістика. Це, своєю чергою, призвело до зменшення цін на українську продукцію і позбавило виробників прибутку.

Як зазначає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, влада спільно з міжнародними експертами продовжує фіксувати злочини, пов'язані з розкраданням та знищенням української сільськогосподарської продукції, а також знищенням продовольчої інфраструктури.

Знищені ресурси оцінюватимуться за їхньою балансовою вартістю. Ми сподіваємося на позитивне рішення ООН щодо репарацій. Упевнені, що українським фермерам вдасться компенсувати всі збитки,

– підсумував Висоцький.

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