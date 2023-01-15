Возле Керчи в Крыму река покрылась разноцветными пятнами: какая может быть причина

На поверхности реки Мелек-Чесме, протекающей в оккупированном Крыму, появились разноцветные пятна. Вскоре стало известно, что может быть причиной этой аномалии, которая, кстати, происходит уже не в первый раз.

После оккупации Крымского полуострова в 2014 году Россия начала превращать его в военную базу и загрязнять природу. Телеграм-каналы Керчи сообщили, что остатки нефтепродуктов повлекли за собой разноцветные пятна на реке Мелек-Чесме. Об этом информирует 24 Канал.

Читайте также Бывший мэр Симферополя праздновал Рождество под украинские колядки, – СМИ

Жители города встревожены из-за этого

На самом деле, это лишь одно из многочисленных доказательств того, что захватчики готовы загрязнять природу и уничтожать все вокруг ради своих военных целей. Такие разноцветные пятна появлялись на этой реке уже во второй раз с начала 2023 года. Также их заметили на следующий день после Рождества по юлианскому календарю – то есть 8 января.

Керчане просят соответствующие службы принять меры и найти виновных,

– пишут оккупационные СМИ Керчи.

Загрязнение реки в Керчи: смотрите видео с русских медиа

Кроме того, вражеские СМИ отмечают, что ранее керчане присылали в редакцию видео, на которых видно, как неизвестные сливают в реку Мелек-Чесме какую-нибудь жидкость из бочек. Вероятно там были отходы от рыбы.

Россия наносит немалый вред украинской экологии

Известно, что многострадальную реку забросали хламом в районе городской больницы. Собственно, там Мелек-Чесме превращается в свалку.

Министр обороны нашего государства Алексей Резников ранее комментировал вопрос вреда, который враждебное государство нанесло нашей окружающей среде. По его словам, из-за войны под угрозой оказались даже заповедные зоны.

Читайте также Озоновый слой Земли постепенно восстанавливается после продолжительного разрушения

Кроме того, чиновник констатировал, что ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, можно оценить 35,3 миллиарда долларов.

Также Алексей Резников отметил, что российские захватчики нарушили статью 55 одного из международных протоколов, запрещающую вести войну против природной среды путем репрессий.