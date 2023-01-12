Видео с семейным праздником коллаборантки опубликовали в инстаграмме. Пророссийские телеграмм-каналы пишут, что такой поступок Проценко является "публичной демонстрацией старых привычек, вызвавших негативную реакцию в Крыму".

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Пропагандисты отметили, что на видео сама Проценко и ее муж, бывший полковник украинской милиции. Они с другими родственниками слушают колядку в исполнении львовской группы "Пикардийская терция".

Семья коллаборантов празднует Рождество: смотрите видео

Мисс Крыма оккупантов спела повстанческую песню

Осенью "Мисс Крым-2022" Ольга Валеева с подругой пела "Красную калину" и опубликовала видео. За это Валеева была оштрафована на 40 тысяч рублей, а ее подруга получила арест на 10 суток.

После этого оккупанты в Крыму заявили, что "Красная калина" является экстремистской и сравнили ее с текстом Адольфа Гитлера "Майн кампф".

"Красную калину" создали австрийские власти, чтобы сформировать дивизии в Галиции для борьбы с братьями славянами. Там конкретный враг – это русский народ", – заявил глава преступного парламентского комитета по культуре Николай Волков.