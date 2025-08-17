У Мелітополі знищено склад та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок: ефектне відео
- 16 серпня ГУР ліквідувало склад з боєприпасами та щонайменше 6 російських загарбників у Мелітополі.
- Вибух знищив особовий склад, який перекидали на Запорізький напрямок.
16 серпня ГУР провело операцію у Мелітополі, внаслідок якої росіяни зазнали втрат у живій силі. Також було знищено ворожий склад з боєприпасами.
Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі, передає 24 Канал із посиланням на українську розвідку.
Що відомо про удар по окупантах у Мелітополі?
У результаті знищено щонайменше 6 російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпажу БпЛА так званого кадировського батальйону "Ахмад – Восток". Точна кількість безповоротних та санітарних втрат загарбників встановлюються.
Відомо, що цих військовослужбовців країна-агресорка перекидала на Запорізький напрямок.
Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.
На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої.
Момент ліквідацію окупантів: дивіться відео
До слова, бійці FPV-підрозділу Asgard 412 полку Nemesis здійснили унікальну операцію. Всього одним дроном вони підірвали понад 300 протитанкових мін ТМ-62.