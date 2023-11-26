Західні ЗМІ "засвітили" роботу ППО під час атаки по Києву: як це прокоментували Повітряні Сили

У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількість дронів й запустила 75 "Шахедів". Британські видання Reuters і The Sun у мережі опублікували кадри, на яких показали роботу української протиповітряної оборони, але у Повітряних силах наголосили – приводу для занепокоєння немає.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Коментуючи публікації кадрів роботи ППО, які оприлюднили західні ЗМІ, він заявив, що чутливої інформації опубліковано не було, передає 24 Канал.

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Як у Повітряних силах прокоментували публікацію кадрів роботи ППО

Британські видання зафіксували, як системи та засоби ППО відбивали ворожу атаку у ніч на 25 листопада. Кадри влучної роботи показали також у мережі. Втім, у повітряних силах не бачать приводів для хвилювання.

Юрій Ігнат нагадав, що командування Повітряних сил також інколи демонструє роботу ППО. Втім, чутливої інформації, до прикладу, звідки вилітають ракети або розташування ППО, у західних ЗМІ не опублікували. Тому поки що особливих претензій до відео Reuters і The Sun немає.

Там (в опублікованих відео – 24 Канал) немає нічого такого, що може викликати занепокоєння. Просто робота ППО показується. Командувач ПС теж інколи у своєму телеграм-каналі дякує нашим захисникам і показує відео. Якщо в цьому відео немає чутливої інформації – звідки вилітають ракети, саме локація ППО, – то нічого страшного немає. В небі вибухи просто, знищуються засоби противника. Тому претензій особливих немає,

– наголосив Ігнат.

Для довідки. У Міністерстві оборони України неодноразово пояснювали, що у мережі заборонено публікувати наступні кадри роботи ППО:

фото і відео пусків українських ракет протиповітряної оборони;

фото і відео позицій українських засобів ППО;

свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об'єкти прикривати;

скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

За публікацію кадрів роботи ППО, які перераховані вище, передбачено покарання за статтею 114-2 Кримінального кодексу. Максимальний строк позбавлення волі може сягати до 12 років

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