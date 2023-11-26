Западные СМИ "засветили" работу ПВО во время атаки по Киеву: как это прокомментировали Воздушные Силы

В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов и запустила 75 "Шахедов". Британские издания Reuters и The Sun в сети опубликовали кадры, на которых показали работу украинской противовоздушной обороны, но в Воздушных силах подчеркнули – повода для беспокойства нет.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Комментируя публикации кадров работы ПВО, которые обнародовали западные СМИ, он заявил, что чувствительная информация опубликована не была, передает 24 Канал.

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Как в Воздушных силах прокомментировали публикацию кадров работы ПВО

Британские издания зафиксировали, как системы и средства ПВО отражали вражескую атаку в ночь на 25 ноября. Кадры точной работы показали также в сети. Впрочем, в Воздушных силах не видят поводов для беспокойства.

Юрий Игнат напомнил, что командование Воздушных сил иногда демонстрирует работу ПВО. Впрочем, чувствительной информации, например, откуда вылетают ракеты или расположение ПВО, в западных СМИ не опубликовали. Поэтому пока особых претензий к видео Reuters и The Sun нет.

Там (в опубликованных видео – 24 Канал) нет ничего такого, что может вызвать беспокойство. Просто работа ПВО показывается. Командующий ВС тоже иногда в своем телеграм-канале благодарит наших защитников и показывает видео. Если в этом видео нет чувствительной информации – откуда вылетают ракеты, локации ПВО – ничего страшного нет. В небе взрывы просто, уничтожаются средства противника. Поэтому особых претензий нет,

– подчеркнул Игнат.

Для справки. В Министерстве обороны Украины неоднократно объясняли, что в сети запрещено публиковать следующие кадры работы ПВО:

фото и видео пусков украинских ракет противовоздушной обороны;

фото и видео позиций украинских средств ПВО;

свои мысли, какое оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;

сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.

За публикацию кадров работы ПВО, перечисленных выше, предусмотрено наказание по статье 114-2 Уголовного кодекса. Максимальный срок лишения свободы может достигать 12 лет.

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