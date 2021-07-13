Україна залишиться транзитером газу, попри "Північний потік-2", – Меркель до Зеленського

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що докладатиме зусилля, аби зберегти транзит газу через Україну, навіть якщо запустять "Північний потік-2". Однак це питання ще обговорюватимуть.

Німеччина хоче домогтись, щоб транзит газу через Україну зберігся. Про це Меркель заявила під час спільного брифінгу із Зеленським.

До речі У Берліні завершилася 4-годинна зустріч Зеленського та Меркель

Україна залишиться транзитером газу, – Меркель

Канцлерка відзначила побоювання з боку України. Вона наголосила, що Німеччина сприймає ці побоювання серйозно, їх слід обговорити.

Для нас Україна є і залишиться країною – транзитером газу навіть у тому разі, якщо буде завершено будівництво "Північного потоку-2",

– наголосила політикиня.

Меркель розповіла, що цю тему також обговорюватиме під час зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Що цьому передувало

Росія з 2015 року будує "Північний потік-2", аби транспортувати газ в Європу, оминаючи Україну.

Раніше Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво. Байден сказав, що санкції контрпродуктивні, адже газопровід побудований вже на 95%. Натомість обмеження начебто руйнують стосунки з Європою.

Проте Штати таки склали новий список санкцій і внесли туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".

Після цього США та Німеччина почали говорити про можливі компенсації Києву за втрачений транзит.

Зустріч Меркель та Зеленського: що відомо