Украина останется транзитером газа, несмотря на "Северный поток-2", – Меркель к Зеленскому
Источник:24 канал
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что приложит усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину, даже если запустят "Северный поток-2". Однако этот вопрос еще будет обсуждаться.
Германия хочет добиться, чтобы транзит газа через Украину сохранился. Об этом Меркель заявила во время совместного брифинга с Зеленским.
Кстати В Берлине завершилась 4-часовая встреча Зеленского и Меркель
Украина останется транзитером газа, – Меркель
Канцлер отметила опасения со стороны Украины. Она отметила, что Германия воспринимает эти опасения серьезно, их следует обсудить.
Для нас Украина является и останется страной – транзитером газа даже в том случае, если будет завершено строительство "Северного потока-2",
– отметила политик.
Меркель рассказала, что эту тему также обсуждать во время встречи с президентом США Джо Байденом.
Что этому предшествовало
- Россия с 2015 года строит "Северный поток-2", чтобы транспортировать газ в Европу в обход Украины.
- Ранее Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство. Байден сказал, что санкции контрпродуктивны, так как газопровод построен уже на 95%. А вот ограничения якобы разрушают отношения с Европой.
- Однако Штаты таки составили новый список санкций и внесли туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".
- После этого США и Германия начали говорить о возможных компенсациях Киеву за потерянный транзит.
Встреча Меркель и Зеленского: что известно
- Политики встретились в Берлине 12 июля. Переговоры продолжались около 4 часов.
- Меркель же отметила, что вопрос "Северного потока-2" могут обсуждать во время встречи "нормандской четверки", однако подчеркнула, что это не будет частью урегулирования конфликта на Донбассе.
- Зеленский предложил привлечь к нормандскому формату США.