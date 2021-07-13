Украина останется транзитером газа, несмотря на "Северный поток-2", – Меркель к Зеленскому

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что приложит усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину, даже если запустят "Северный поток-2". Однако этот вопрос еще будет обсуждаться.

Германия хочет добиться, чтобы транзит газа через Украину сохранился. Об этом Меркель заявила во время совместного брифинга с Зеленским.

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Украина останется транзитером газа, – Меркель

Канцлер отметила опасения со стороны Украины. Она отметила, что Германия воспринимает эти опасения серьезно, их следует обсудить.

Для нас Украина является и останется страной – транзитером газа даже в том случае, если будет завершено строительство "Северного потока-2",

– отметила политик.

Меркель рассказала, что эту тему также обсуждать во время встречи с президентом США Джо Байденом.

Что этому предшествовало

Россия с 2015 года строит "Северный поток-2", чтобы транспортировать газ в Европу в обход Украины.

Ранее Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство. Байден сказал, что санкции контрпродуктивны, так как газопровод построен уже на 95%. А вот ограничения якобы разрушают отношения с Европой.

Однако Штаты таки составили новый список санкций и внесли туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".

После этого США и Германия начали говорить о возможных компенсациях Киеву за потерянный транзит.

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