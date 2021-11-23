Меркель після кількох розмов з Лукашенком зателефонувала Тихановській

23 листопада 2021 , 08:28
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Джерело:

сайт Світлани Тихановської

Ангела Меркель зателефонувала білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській.. Вони обговорили кризу на кордоні з Польщею,, ситуацію з політв'язнями та відповідь на ескалацію репресій.

Меркель наголосила, що Німеччинна незмінно підтримує білоруський демократичний рух. Натомість Тихановська подякувала канцлерці за підтримку протягом 2021 року.

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ЄС не буде визнавати режим Лукашенка, – Тихановська 

Політикиня запенила Тихановську, що Німеччина робитиме усе можливе, аби у Білорусі припинилися репресії проти громадянського суспільства та незалежних журналістів. Там намагатимуться посприяти звільнення політв'язнів та проведенню у країні чесних президентських виборів.  Білоруська опозиціонерка висловила вдячнісь за те, що Берлін готовий зберігати принциповість щодо режиму Лукашенка. "Мене запевнили, що і ЄС, і Німеччина твердо дотримуватимуться політики невизнання режиму", – наголосила вона. 

Згадали й про нещодавні контакти Меркель з Мінськом

Тихановська запевнила, що розуміє, чому Меркель контактувала напередоді з Мінськом. Мовляв, консультації щодо вирішення кризи на білорусько-польському кордоні не означають, що позиція ЄС щодо режиму диктатора змінилася.

Життя та здоров'я як мігрантів на кордоні Білорусі та ЄС, так і білорусів, які перебувають у заручниках режиму, мають стояти у центрі уваги міжнародної спільноти,
– наголосила опозиціонерка.  

Крім цього, вона підкреслила, що ситуацію на кордоні з Європейським союзом потрібно розглядати лише в сукупності та через призму політичної кризи у Білорусі.

Меркель двічі говорила з Лукашенком

  • Вперше Меркель та Лукашенко поспілкувалися 15 листопада. Розмова тривала майже годину й стосувалася ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Після цього у кількох країнах Євросоюзу різко розкритикували німецьку канцлерку.
  • Європейські політики вважають, що це означає, мовляв, Меркель визнала президентство Лукашенка легітимним. В Естонії, наприклад, цю розмову назвали "серйозним розчаруванням", й наголосили, що такий її крок "створює дивне враження".
  • За інформацією ЗМІ, Лукашенко вимагав зняття санкцій й просив Меркель стати посередницею у вирішенні міграційної кризи. Журналісти стверджують, що політикиня вислухала диктатора, але її позиція залишилася непохитною. 
  • Згодом німецька канцлерка та самопроголошений президент Білорусі зідзвонилися вдруге. Вони домовилися винести проблему біженців на рівень Білорусі та Євросоюзу. Для цього представники обох сторін мають терміново розпочати переговори
Автор: Ірина Буртик