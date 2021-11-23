Меркель після кількох розмов з Лукашенком зателефонувала Тихановській

Ангела Меркель зателефонувала білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській.. Вони обговорили кризу на кордоні з Польщею,, ситуацію з політв'язнями та відповідь на ескалацію репресій.

Меркель наголосила, що Німеччинна незмінно підтримує білоруський демократичний рух. Натомість Тихановська подякувала канцлерці за підтримку протягом 2021 року.

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ЄС не буде визнавати режим Лукашенка, – Тихановська

Політикиня запенила Тихановську, що Німеччина робитиме усе можливе, аби у Білорусі припинилися репресії проти громадянського суспільства та незалежних журналістів. Там намагатимуться посприяти звільнення політв'язнів та проведенню у країні чесних президентських виборів. Білоруська опозиціонерка висловила вдячнісь за те, що Берлін готовий зберігати принциповість щодо режиму Лукашенка. "Мене запевнили, що і ЄС, і Німеччина твердо дотримуватимуться політики невизнання режиму", – наголосила вона.

Згадали й про нещодавні контакти Меркель з Мінськом

Тихановська запевнила, що розуміє, чому Меркель контактувала напередоді з Мінськом. Мовляв, консультації щодо вирішення кризи на білорусько-польському кордоні не означають, що позиція ЄС щодо режиму диктатора змінилася.

Життя та здоров'я як мігрантів на кордоні Білорусі та ЄС, так і білорусів, які перебувають у заручниках режиму, мають стояти у центрі уваги міжнародної спільноти,

– наголосила опозиціонерка.

Крім цього, вона підкреслила, що ситуацію на кордоні з Європейським союзом потрібно розглядати лише в сукупності та через призму політичної кризи у Білорусі.

Меркель двічі говорила з Лукашенком