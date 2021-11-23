Меркель после нескольких разговоров с Лукашенко позвонила Тихановской

Ангела Меркель позвонила белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской. Они обсудили кризис на границе с Польшей, ситуацию с политзаключенными и ответ на эскалацию репрессий.

Меркель подчеркнула, что Германия неизменно поддерживает белорусское Демократическое движение. Между тем Тихановская поблагодарила канцлера за поддержку в течение 2021 года.

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ЕС не будет признавать режим Лукашенко, – Тихановская

Политик заверила Тихановскую, что Германия будет делать все возможное, чтобы в Беларуси прекратились репрессии против гражданского общества и независимых журналистов. Там будут пытаться посодействовать освобождению политзаключенных и проведению в стране честных президентских выборов. Белорусская оппозиционерка выразила благодарность за то, что Берлин готов сохранять принципиальность в отношении режима Лукашенко. "Меня заверили, что и ЕС, и Германия будут твердо придерживаться политики непризнания режима", – подчеркнула она.

Вспомнили и о недавних контактах Меркель с Минском

Тихановская заверила, что понимает, почему Меркель контактировала с Минском. Мол, консультации по решению кризиса на белорусско-польской границе не означают, что позиция ЕС в отношении режима диктатора изменилась.

Жизнь и здоровье как мигрантов на границе Беларуси и ЕС, так и белорусов, которые находятся в заложниках режима, должны стоять в центре внимания международного сообщества,

– подчеркнула оппозиционерка.

Кроме этого, она подчеркнула, что ситуацию на границе с Европейским союзом нужно рассматривать только в совокупности и через призму политического кризиса в Беларуси.

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