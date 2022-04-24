Мешканці Бучі під час бойових дій облаштували "кухню сили", щоб пережити окупацію
Під час ворожої окупації міста Буча, що на Київщині, місцеві жителі створили дворову кухню. Її назвали "місцем сили". Саме там люди могли поїсти, вмитись, поспілкуватись та підтримати один одного у важкий час нападу росіян.
Ексклюзивну історію мужніх мешканців Бучі розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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Жителі будинку №4 на бульварі Богдана Хмельницького в Бучі влаштували у власному дворі кухню, яку назвали "місцем сили".
Дворова кухня в Бучі / фото ЦСКІБ
У повідомленні зазначили, що "місце сили" – це міцна кухня, де є все, що треба: піч, посуд, меблі та рукомийник, зроблений із пральної машинки.
Всі необхідні речі у дворовій кухні / фото ЦСКІБ
Поки росіяни окупували місто та знущались з жителів, у цій споруді були 13 людей. Дехто з них не змогли евакуюватись з Бучі, а інші просто цього не захотіли.
"Душею" кухні була пані Ірина. Жінка втекла з Донецька від росіян, але й на Київщині довелось з ними зустрітись.
Пані Ірина / фото ЦСКІБ
"Оце анти-вони, анти-окупанти, – каже пані Ірина, показуючи великодні писанки на столі. – Дрібнички культури, дрібнички життя. Які ми плекали, щоб вистояти. Ми збудували острівець цивілізації, щоб не збожеволіти".
Великодні писанки на столі дворової кухні / фото ЦСКІБ
Правила, які були дійсні на "острівці цивілізації" під час окупації та діють й зараз:
- не смітити;
- не сваритися;
- вітатися;
- прощатися;
- дякувати;
- дбати одне про одного.
За словами пані Ірини, дворова кухня стоятиме до кінця війни.
"Тут сусіди святкуватимуть перемогу. А потім, можливо, перетворять її на пам'ятник", – зауважила жінка.
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