Жители Бучи во время боевых действий обустроили "кухню силы", чтобы пережить оккупацию

Во время враждебной оккупации города Буча Киевской области местные жители создали дворовую кухню. Ее назвали "местом силы". Там люди могли поесть, умыться, пообщаться и поддержать друг друга в тяжелое время нападения россиян

Эксклюзивную историю мужественных жителей Бучи рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте также: Копаешь яму и думаешь: ты в ней будешь или не ты, – рассказ могильщика, который хоронил людей в Буче

Жители дома №4 на бульваре Богдана Хмельницкого в Буче устроили в собственном дворе кухню, которую назвали "местом силы".



Дворовая кухня в Буче / фото ЦСКИБ

В сообщении отметили, что "место силы" – это крепкая кухня, где есть все, что нужно: печь, посуда, мебель и умывальник, сделанный из стиральной машинки.



Все необходимые вещи во дворовой кухне / фото ЦСКИБ

Пока россияне оккупировали город и издевались над жителями, в этом сооружении находились 13 человек. Некоторые из них не смогли эвакуироваться из Бучи, а другие просто этого не захотели.

"Душой" кухни была Ирина. Женщина сбежала из Донецка от россиян, но и в Киевской области пришлось с ними встретиться.



Пани Ирина / фото ЦСКИБ

"Вот анти-они, анти-оккупанты, – говорит Ирина, показывая пасхальные писанки на столе. – Мелочи культуры, безделушки жизни. Какие мы лелеяли, чтобы выстоять. Мы построили островок цивилизации, чтобы не сойти с ума".



Пасхальные писанки на столе дворовой кухни / фото ЦСКИБ

Правила, которые были действительны на островке цивилизации во время оккупации и действуют и сейчас:

не сорить;

не ссориться;

здороваться;

прощаться;

благодарить;

заботиться друг о друге.

По словам Ирины, дворовая кухня будет стоять до конца войны.

"Здесь соседи будут праздновать победу. А потом, возможно, превратят ее в памятник", – отметила женщина.

Вас это может заинтересовать – как празднуют Пасху на "Азовстали" в Мариуполе: видео