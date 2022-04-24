Эксклюзивную историю мужественных жителей Бучи рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Жители дома №4 на бульваре Богдана Хмельницкого в Буче устроили в собственном дворе кухню, которую назвали "местом силы".
Дворовая кухня в Буче / фото ЦСКИБ
В сообщении отметили, что "место силы" – это крепкая кухня, где есть все, что нужно: печь, посуда, мебель и умывальник, сделанный из стиральной машинки.
Все необходимые вещи во дворовой кухне / фото ЦСКИБ
Пока россияне оккупировали город и издевались над жителями, в этом сооружении находились 13 человек. Некоторые из них не смогли эвакуироваться из Бучи, а другие просто этого не захотели.
"Душой" кухни была Ирина. Женщина сбежала из Донецка от россиян, но и в Киевской области пришлось с ними встретиться.
Пани Ирина / фото ЦСКИБ
"Вот анти-они, анти-оккупанты, – говорит Ирина, показывая пасхальные писанки на столе. – Мелочи культуры, безделушки жизни. Какие мы лелеяли, чтобы выстоять. Мы построили островок цивилизации, чтобы не сойти с ума".
Пасхальные писанки на столе дворовой кухни / фото ЦСКИБ
Правила, которые были действительны на островке цивилизации во время оккупации и действуют и сейчас:
- не сорить;
- не ссориться;
- здороваться;
- прощаться;
- благодарить;
- заботиться друг о друге.
По словам Ирины, дворовая кухня будет стоять до конца войны.
"Здесь соседи будут праздновать победу. А потом, возможно, превратят ее в памятник", – отметила женщина.
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