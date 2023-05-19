Дуже підступна гра: чому Китай активізував посередництво у війні проти України

Спецпредставник Китаю Лі Хуей 15 травня розпочав свою місію з офіційними візитами до України, Польщі, Франції, Німеччини та Росії для обговорення шляхів врегулювання "кризи в Україні". Однак ці дії не направлені на інтереси України, скоріше Китай прораховує сценарії для власної політичної гри.

Про це 24 Каналу повідомив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він припустив, про що буде говорити Лі Хуей в Європі.

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За словами Рибачука, спеціальний представник Китаю виконує місію, яка не вкладається просто в поняття просування "мирного плану".

Спочатку Китай заявляє про важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності, а згодом представник Китаю заявляє, що країни, які входили до складу Радянського Союзу насправді "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".

Якщо так інтерпретувати, тоді китайці грають в дуже підступну гру. Вони відчувають, що зараз є запит на ініціативу. Але вони починають вкидати в це уявлення про мир заклики до глибокого аналізу і фактично говорять про те, що в українців з росіянами загалом багато всіляких проблем, які є "многа многа лєт" і тому китайці не говорять, що Росія насправді агресор,

– додав аналітик.

Яка ціль в Китаю

Рибачук згадав розмову з китайським дипломатом на одній з конференцій, коли обговорювалася анексія Криму. Китайський представник натомість сказав: "знаєте скільки десятків тисяч квадратних кілометрів Росія захопила у нас в 19 столітті?".

Тож китайці на все дивляться в далекій перспективі і вибудовують стратегію, до якої зокрема входить і називання китайськими топонімами деяких російських міст.

Дуже показовим є зокрема візит китайського спецпредставника до Брюсселю, адже там досить хворобливо зреагували на заяви китайців, особливо про фактично невизнання ряду країн-членкинь Європейського Союзу. Імовірно, китайці спробують це пояснити і дещо зм'якшти, припустив Рибачук.

Вони думають, що коли всі виснажаться, в них буде можливість всадити Україну за стіл переговорів, до того ж чужими, європейськими руками. Це не є щось прийнятне, дружнє чи цікаве для України, це все-таки гра в інтересах Росії, яку Китай хоче зберегти, ослабленою, але все одно зберегти. Особливо Китаю вигідно зберегти Путіна,

– підкреслив голова аналітично-адвокаційної організації.

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