Дуже підступна гра: чому Китай активізував посередництво у війні проти України
Спецпредставник Китаю Лі Хуей 15 травня розпочав свою місію з офіційними візитами до України, Польщі, Франції, Німеччини та Росії для обговорення шляхів врегулювання "кризи в Україні". Однак ці дії не направлені на інтереси України, скоріше Китай прораховує сценарії для власної політичної гри.
Про це 24 Каналу повідомив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він припустив, про що буде говорити Лі Хуей в Європі.
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За словами Рибачука, спеціальний представник Китаю виконує місію, яка не вкладається просто в поняття просування "мирного плану".
Спочатку Китай заявляє про важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності, а згодом представник Китаю заявляє, що країни, які входили до складу Радянського Союзу насправді "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".
Якщо так інтерпретувати, тоді китайці грають в дуже підступну гру. Вони відчувають, що зараз є запит на ініціативу. Але вони починають вкидати в це уявлення про мир заклики до глибокого аналізу і фактично говорять про те, що в українців з росіянами загалом багато всіляких проблем, які є "многа многа лєт" і тому китайці не говорять, що Росія насправді агресор,
– додав аналітик.
Яка ціль в Китаю
Рибачук згадав розмову з китайським дипломатом на одній з конференцій, коли обговорювалася анексія Криму. Китайський представник натомість сказав: "знаєте скільки десятків тисяч квадратних кілометрів Росія захопила у нас в 19 столітті?".
Тож китайці на все дивляться в далекій перспективі і вибудовують стратегію, до якої зокрема входить і називання китайськими топонімами деяких російських міст.
Дуже показовим є зокрема візит китайського спецпредставника до Брюсселю, адже там досить хворобливо зреагували на заяви китайців, особливо про фактично невизнання ряду країн-членкинь Європейського Союзу. Імовірно, китайці спробують це пояснити і дещо зм'якшти, припустив Рибачук.
Вони думають, що коли всі виснажаться, в них буде можливість всадити Україну за стіл переговорів, до того ж чужими, європейськими руками. Це не є щось прийнятне, дружнє чи цікаве для України, це все-таки гра в інтересах Росії, яку Китай хоче зберегти, ослабленою, але все одно зберегти. Особливо Китаю вигідно зберегти Путіна,
– підкреслив голова аналітично-адвокаційної організації.
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Що відомо про турне Лі Хуея
- 16 – 17 травня Лі Хуей перебував з офіційним візитом у Києві. Спершу він зустрівся з головою МЗС Дмитром Кулебою. Політики обговорили перспективи двосторонніх відносин між країнами. Кулеба наголосив, що "Україна не прийме жодних пропозицій, які передбачали б втрату її територій та заморожування конфлікту".
- Володимир Зеленський 17 травня також зустрівся зі спецпредставником Китаю. Китайський політик говорив, що припинення війни вимагає від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів. Він також пообіцяв, що Китай допоможе Україні "в межах своїх можливостей".
- Аналітики вважають, що турне китайського спецпредставника спрямоване на збір інформації про війну з боку різних країн. Так Китай хоче вибудувати стратегію своєї поведінки.