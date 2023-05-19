Очень коварная игра: почему Китай активизировал посредничество в войне против Украины

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй 15 мая начал свою миссию с официальными визитами в Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения путей урегулирования "кризиса в Украине". Однако эти действия не направлены на интересы Украины, скорее, Китай просчитывает сценарии для собственной политической игры.

Об этом 24 Каналу сообщил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он предположил, о чем будет говорить Ли Хуэй в Европе.

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По словам Рыбачука, специальный представитель Китая выполняет миссию, не укладывающуюся просто в понятие продвижения "мирного плана".

Сначала Китай заявляет о важности уважения суверенитета и территориальной целостности, а впоследствии представитель Китая заявляет, что страны, входившие в состав Советского Союза на самом деле "не имеют эффективного статуса в международном праве".

Если так интерпретировать, тогда китайцы играют в очень коварную игру. Они чувствуют, что сейчас есть запрос на инициативу. Но они начинают вбрасывать в это представление о мире призывы к глубокому анализу и фактически говорят о том, что у украинцев с россиянами в целом много всяческих проблем, которые есть "много лет" и поэтому китайцы не говорят, что Россия на самом деле агрессор,

– добавил аналитик.

Какая цель у Китая

Рыбачук вспомнил разговор с китайским дипломатом на одной из конференций, когда обсуждалась аннексия Крыма. Китайский представитель сказал: "Знаете сколько десятков тысяч квадратных километров Россия захватила у нас в 19 веке?".

Так что китайцы на все смотрят в далекой перспективе и выстраивают стратегию, в которую в частности входит и название китайскими топонимами некоторых русских городов.

Очень показателен в частности визит китайского спецпредставителя в Брюссель, ведь там довольно болезненно среагировали на заявления китайцев, особенно о фактически непризнании ряда стран-членов Европейского Союза. Вероятно, китайцы попытаются это объяснить и несколько смягчить, предположил Рыбачук.

Они думают, что когда все истощатся, у них будет возможность всадить Украину за стол переговоров, к тому же чужими европейскими руками. Это не что-то приемлемое, дружеское или интересное для Украины, это все-таки игра в интересах России, которую Китай хочет сохранить, ослабленной, но все равно сохранить. Особенно Китаю выгодно сохранить Путина,

– подчеркнул глава аналитико-адвокационной организации.

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