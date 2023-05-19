Очень коварная игра: почему Китай активизировал посредничество в войне против Украины
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй 15 мая начал свою миссию с официальными визитами в Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения путей урегулирования "кризиса в Украине". Однако эти действия не направлены на интересы Украины, скорее, Китай просчитывает сценарии для собственной политической игры.
Об этом 24 Каналу сообщил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он предположил, о чем будет говорить Ли Хуэй в Европе.
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По словам Рыбачука, специальный представитель Китая выполняет миссию, не укладывающуюся просто в понятие продвижения "мирного плана".
Сначала Китай заявляет о важности уважения суверенитета и территориальной целостности, а впоследствии представитель Китая заявляет, что страны, входившие в состав Советского Союза на самом деле "не имеют эффективного статуса в международном праве".
Если так интерпретировать, тогда китайцы играют в очень коварную игру. Они чувствуют, что сейчас есть запрос на инициативу. Но они начинают вбрасывать в это представление о мире призывы к глубокому анализу и фактически говорят о том, что у украинцев с россиянами в целом много всяческих проблем, которые есть "много лет" и поэтому китайцы не говорят, что Россия на самом деле агрессор,
– добавил аналитик.
Какая цель у Китая
Рыбачук вспомнил разговор с китайским дипломатом на одной из конференций, когда обсуждалась аннексия Крыма. Китайский представитель сказал: "Знаете сколько десятков тысяч квадратных километров Россия захватила у нас в 19 веке?".
Так что китайцы на все смотрят в далекой перспективе и выстраивают стратегию, в которую в частности входит и название китайскими топонимами некоторых русских городов.
Очень показателен в частности визит китайского спецпредставителя в Брюссель, ведь там довольно болезненно среагировали на заявления китайцев, особенно о фактически непризнании ряда стран-членов Европейского Союза. Вероятно, китайцы попытаются это объяснить и несколько смягчить, предположил Рыбачук.
Они думают, что когда все истощатся, у них будет возможность всадить Украину за стол переговоров, к тому же чужими европейскими руками. Это не что-то приемлемое, дружеское или интересное для Украины, это все-таки игра в интересах России, которую Китай хочет сохранить, ослабленной, но все равно сохранить. Особенно Китаю выгодно сохранить Путина,
– подчеркнул глава аналитико-адвокационной организации.
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Что известно о турне Ли Хуэя
- 16 – 17 мая Ли Хуэй находился с официальным визитом в Киеве. Сначала он встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой. Политики обсудили перспективы двусторонних отношений между странами. Кулеба подчеркнул, что "Украина не примет никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий и замораживание конфликта".
- Владимир Зеленский 17 мая также встретился со спецпредставителем Китая. Китайский политик говорил, что прекращение войны требует от всех сторон укрепления доверия и создания условий прекращения огня и мирных переговоров. Он также пообещал, что Китай поможет Украине "в пределах своих возможностей".
- Аналитики считают, что турне китайского спецпредставителя направлено на сбор информации о войне со стороны разных стран. Так Китай желает выстроить стратегию собственного поведения.