Метінвест збирається побудувати завод в Італії, щоб завантажити українські підприємства роботою

Метінвест продовжує вивчати можливості європейського ринку, аби підсилювати виробничі можливості в Україні.Наприклад, зараз Група розглядає варіант будівництва нового заводу в Італії. Цей крок допоможе завантажити українські ГЗК якісними окатками.

Про це у великому інтерв'ю для проєкту FAQ talks розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков. Більше про основні аспекти життя найбільшої приватної компанії України й трансформацію її підприємств під час війни – далі.

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Як сьогодні почувається промисловість та економіка України загалом

Час від початку повномасштабного вторгнення виявився нелегким для важкої промисловості України. Вибудувані раніше логістичні ланцюги обірвалися, а без портів – бракує потужності, щоб задовольнити потреби економіки України. Через блокаду з чорноморських портів довелося піти багатьом вантажам, і їх переспрямували на залізницю, на європейські прикордонні переходи. А вони були не готові до того, щоб з цими обсягами впоратися. І тому важка промисловість не може працювати на повну потужність. Відтак зараз металургійні підприємства Метінвесту завантажені на 60 – 70%, а гірничо-збагачувальні комбінати взагалі на 35 – 40% від довоєнних показників.

Однак, за словами Риженкова, навіть в таких умовах компанія генерує позитивний грошовий потік. Зокрема, компанія погасила облігації 2023 року.

Компанія в змозі генерувати позитивний грошовий потік, якого вистачає, щоб обслуговувати борги. І поки що ми прогнозуємо таку ж ситуацію і в найближчому майбутньому. Тому компанія буде обслуговувати свої борги, буде повністю виконувати зобов’язання перед інвесторами,

– наголошує Генеральний директор Метінвесту.

Які плани компанії у перспективі наступних років Як каже Риженков, в найближчому майбутньому компанія має певні короткострокові плани, що стосуються випуску нових продуктів на "Запоріжсталі" чи "Каметсталі". Ми вивчаємо питання, як можна виробляти балку на наявному обладнанні чи трохи його відновивши в Кам'янському. Цей продукт можна буде використовувати для будівництва будівель чи мостів. Ми дивимося, як на "Запоріжсталі" можна виробляти товстий лист. Є приклади, де ми виробили товстий лист, вже відвантажили покупцям і маємо певні відгуки. Тобто є швидкі речі, які ми хочемо зробити, щоб відновити постачання продуктів, які ми втратили з втратою контролю над Маріуполем, які втратила українська металургія. Хочемо відновити постачання цих типів продуктів з інших наших підприємств,

– розповідає він.

Плани на найближчі 3 – 5 років також більше пов'язані з відновленням потенціалу виробництва сталевих продуктів в Україні. До ого ж група Метінвест майже не змінила стратегічну програму щодо розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів. "Там від самого початку програма будувалася на тому, щоб виробляти якіснішу продукцію, щоб мати вищий відсоток заліза в кінцевій продукції. Це дуже важливо для "зеленої" металургії. Вона розвивається в усьому світі, насамперед в Євросоюзі, а Україна прямує до Євросоюзу. Думаю, що коли Україна стане частиною ЄС, то це буде тим самим ланцюжком, який вбудує українську гірничо-металургійну галузь в європейську. Ми можемо виробляти напівфабрикати для "зеленої" металургії. Це досить важливо для Євросоюзу", – додає Риженков.

Вивчення можливостей, що відкриває Європа