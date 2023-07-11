Метинвест собирается построить завод в Италии, чтобы загрузить украинские предприятия работой

Метинвест продолжает изучать возможности европейского рынка, чтобы усиливать производственные возможности в Украине. Например, сейчас Группа рассматривает вариант строительства нового завода в Италии. Этот шаг поможет загрузить украинские ГОКа качественными окатками.

Об этом в большом интервью проекту FAQ talks рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков. Больше об основных аспектах жизни крупнейшей частной компании Украины и трансформации ее предприятий во время войны – далее.

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Как сегодня чувствует себя промышленность и экономика Украины в целом

Период с начала полномасштабного вторжения оказался нелегким для тяжелой промышленности Украины. Выстроенные ранее логистические цепи оборвались, а без портов – не хватает мощности, чтобы удовлетворить потребности экономики Украины. Из-за блокады из черноморских портов пришлось пойти многим грузам, и их перенаправили на железную дорогу, европейские пограничные переходы. А они были не готовы к тому, чтобы с этими объемами справиться. И потому тяжелая промышленность не может работать в полную мощность. Следовательно, сейчас металлургические предприятия Метинвеста загружены на 60 – 70%, а горно-обогатительные комбинаты вообще на 35 – 40% от довоенных показателей.

Однако, по словам Рыженкова, даже в таких условиях компания генерирует положительный денежный поток. В частности, компания погасила облигации в 2023 году.

Компания может генерировать положительный денежный поток, которого хватает, чтобы обслуживать долги. И пока мы прогнозируем такую же ситуацию и в ближайшем будущем. Поэтому компания будет обслуживать свои долги, будет полностью выполнять обязательства перед инвесторами,

– подчеркивает Генеральный директор Метинвеста.

Какие планы компании в перспективе следующих лет Как говорит Рыженков, в ближайшем будущем у компании есть определенные краткосрочные планы, касающиеся выпуска новых продуктов на "Запорожстали" или "Каметстали". Мы изучаем вопрос, как можно производить балку на имеющемся оборудовании или немного его восстановив в Каменском. Этот продукт можно использовать для строительства зданий или мостов. Мы смотрим, как на "Запорожстали" можно производить толстый лист. Есть примеры, где мы произвели толстое письмо, уже отгрузили покупателям и имеем определенные отзывы. То есть, есть быстрые вещи, которые мы хотим сделать, чтобы возобновить поставки продуктов, которые мы потеряли с потерей контроля над Мариуполем, которые потеряла украинская металлургия. Хотим возобновить поставки этих типов продуктов из других наших предприятий,

– рассказывает он.

Планы на ближайшие 3 – 5 лет также больше связаны с восстановлением потенциала производства стальных продуктов в Украине. К тому же группа Метинвест почти не изменила стратегическую программу развития горно-обогатительных комбинатов. "Там с самого начала программа строилась на том, чтобы производить более качественную продукцию, чтобы иметь более высокий процент железа в конечной продукции. Это очень важно для "зеленой" металлургии. Она развивается во всем мире, прежде всего в Евросоюзе, а Украина направляется в Евросоюз. Думаю" "Когда Украина станет частью ЕС, то это будет той же цепочкой, которая встроит украинскую горно-металлургическую отрасль в европейскую. Мы можем производить полуфабрикаты для "зеленой" металлургии. Это достаточно важно для Евросоюза", – добавляет Рыженков.

Изучение возможностей, которые открывает Европа