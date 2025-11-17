Киянам пропонують зупинити поїзди метро: про що йдеться

На сайті петицій запропонували зупиняти потяги метро о 9 ранку. Наразі метрополітен під час хвилини мовчання працює як зазвичай.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт електронних петицій Київської міської ради.

Читайте також У МОН нагадали про важливе правило напередодні нового навчального року

Навіщо зупиняти метро о 9 ранку?

Ініціатор петиції Андрій Авраменко пояснює: відповідно до указу президента України №143/2022, щодня о 9:00 оголошують хвилина мовчання на вшанування пам'яті всіх загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.

А тому варто зупиняти і потяги метро – це стане добрим нагадуванням про те, що війна триває і щодня забирає життя наших захисників, а також цивільних. Тож варто зупинитися бодай на хвилину, щоб згадати тих, хто поліг.

Такий жест стане знаком шани та вдячності від мешканців столиці до всіх, хто віддав життя за Україну,

– мовиться в тексті петиції.

Петиція в "Київ цифровий" / Скриншоти 24 Каналу

Андрій Авраменко пропонує:

запровадити щоденну короткочасну зупинку руху поїздів КП "Київський метрополітен" о 9:00.

у цей час транслювати звукове повідомлення про хвилину мовчання на станціях і у вагонах.

передбачити узгодження заходу з відповідними службами для забезпечення безпеки руху.

Петицію було опубліковано 11 листопада. На момент публікації новини вона ще не набрала необхідних 6 тисяч голосів – наразі є тільки 774. Проте на підписання є ще 53 дні.

Де зараз проводять хвилину мовчання в Києві?

Спершу перекриття Хрещатика було ініціативою громадських діячів. Понад рік, із вересня 2024-го, ГО "Вшануй" закликає зупинитися о дев'ятій ранку на хвилину, де б ви не були. Автомобілістів просять вийти з машини та стати поруч.

У вересні КМВА повідомила, що Київ щодня зупинятиме рух на Хрещатику на хвилину мовчання о 9:00.

Транспорт зупинятиметься, аби вшанувати хвилиною мовчання полеглих Захисників і Захисниць та мирних жителів, загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України. О 9:00 рух перекриватимуть від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка,

– писали тоді.

23 вересня в Києві вперше відбулася хвилина мовчання на Хрещатику. Втім, щоб ушанувати захисників, необов'язково їхати саме в центр – це можна зробити будь-де. Окрім цього, бізнес також може долучитися, наприклад, відкривши кав'ярню о 09:01, а не о дев'ятій.

Узимку "Київ цифровий" запровадив нагадування про хвилину мовчання у своєму застосунку. Сповіщення приходить о 8:55, а з червня можна увімкнути відлік часу на головному екрані.

Також про хвилину мовчання нагадує застосунок "Повітряна тривога".