Ми більше не повинні втрачати жодного дня, – Зеленський на саміті Кримської платформи

Володимир Зеленський 23 серпня виступив на першому саміті Кримської платформи. Український лідер закликав до швидких дій, які б допомогли деокупації українського Криму.

Зауважимо, що підсумки саміту планують внести до Кримської декларації.

Важливо У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція

Зеленський поставив під сумнів міжнародну систему безпеки

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Кримської платформи зробив заяву про окупацію півострову. За його словами, анексія Криму ставить під сумнів ефективність міжнародної системи безпеки.

Крим перетворився на територію, де грубо і системно порушуються права та свободи людини. Окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки. Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації території,

– заявив український лідер.

Водночас президент переконаний, що наодинці Україна не зможе повернути окупований Крим. Для цього необхідні дієві кроки партнерів для повернення півострова.

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